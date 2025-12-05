Milletvekili Böhürler, suça sürüklenen çocuk komisyonunda yer aldı
TBMM'de çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenleri araştırmak ve önleyici tedbirler almak maksadıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de yer aldı.
Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesi ile çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi maksadıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.
MİLLETVEKİLİ BÖHÜRLER KOMİSYONA SEÇİLDİ
Araştırma komisyonu için siyasi partiler, mecliste üye adaylarını açıkladı. AK Parti grubu adına komisyonda, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler yer aldı. Ayrıca 10 Aralık 2025 Çarşamba günü toplanacak üyeler, başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yapacak.
Komisyonda yer alan diğer üyeler ise şu şekilde;
Adalet ve Kalkınma Partisi (11)
Mustafa Köse Antalya
Orhan Ateş Bayburt
Erol Keleş Elâzığ
Müşerref Pervin Tuba Durgut İstanbul
Ümmügülşen Öztürk İstanbul
Şebnem Bursalı İzmir
Fatma Serap Ekmekci Kastamonu
Ayşe Böhürler Kayseri
Ali İnci Sakarya
Rukiye Toy Sivas
Saffet Bozkurt Zonguldak
Cumhuriyet Halk Partisi (5)
Aysu Bankoğlu Bartın
Mühip Kanko Kocaeli
Selma Aliye Kavaf Manisa
Gizem Özcan Muğla
Sibel Suiçmez Trabzon
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (2)
Onur Düşünmez Hakkâri
Beritan Güneş Altın Mardin
Milliyetçi Hareket Partisi (2)
Musa Küçük Gümüşhane
Naci Şanlıtürk Ordu
İYİ Parti (1)
Selcan Taşcı Tekirdağ
YENİ YOL Partisi (1)
Elif Esen İstanbul