Milletvekili Böhürler, suça sürüklenen çocuk komisyonunda yer aldı

Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesi ile çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi maksadıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

MİLLETVEKİLİ BÖHÜRLER KOMİSYONA SEÇİLDİ

Araştırma komisyonu için siyasi partiler, mecliste üye adaylarını açıkladı. AK Parti grubu adına komisyonda, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler yer aldı. Ayrıca 10 Aralık 2025 Çarşamba günü toplanacak üyeler, başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yapacak.

Komisyonda yer alan diğer üyeler ise şu şekilde;

Adalet ve Kalkınma Partisi (11)

Mustafa Köse Antalya

Orhan Ateş Bayburt

Erol Keleş Elâzığ

Müşerref Pervin Tuba Durgut İstanbul

Ümmügülşen Öztürk İstanbul

Şebnem Bursalı İzmir

Fatma Serap Ekmekci Kastamonu

Ayşe Böhürler Kayseri

Ali İnci Sakarya

Rukiye Toy Sivas

Saffet Bozkurt Zonguldak

Cumhuriyet Halk Partisi (5)

Aysu Bankoğlu Bartın

Mühip Kanko Kocaeli

Selma Aliye Kavaf Manisa

Gizem Özcan Muğla

Sibel Suiçmez Trabzon

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (2)

Onur Düşünmez Hakkâri

Beritan Güneş Altın Mardin

Milliyetçi Hareket Partisi (2)

Musa Küçük Gümüşhane

Naci Şanlıtürk Ordu

İYİ Parti (1)

Selcan Taşcı Tekirdağ

YENİ YOL Partisi (1)

Elif Esen İstanbul