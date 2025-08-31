Milletvekili Böhürler; “Terör örgütünün kendini feshetmesi Türkiye için büyük bir değişimin habercisi”

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümünde Kayseri Lisesi’nde Resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyonun ardından konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, “Ben 30 Ağustos öncesine biraz gidelim diyorum. İstanbul'un işgal edildiği günlere, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı sonunda yenik devletler olarak kabul edilmesini, ülkenin pek çok bölgesinin parçalandığı, paylaşıldığı İtalyanlar, Fransızlar, İngilizler tarafından. O günlere gitmek gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919’da Samsun'a çıkması bu direnişi başlatır buna karşı bir direnişi başlatır ve 30 Ağustos'ta bunu taçlandırır bu zaferi. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun öncüsüdür bu aynı zamanda. Bu Anadolu'da bir Türk ulus devletinin kuruluşunun da öncüsüdür. Bu zafer aslında Batı'nın yenilgisidir. Batının Yunanlıları kullanmasını, Yunanlıları öncü olarak öne sürmesine karşı verilmiş bir zafer olarak batıya karşı bir zaferdir. Türk'ün kültürünü, kimliğini, vatanını korumasının da önemli bir nişanesidir. Yüz yıldır bu devlet ve bu topraklardayız. Bu zaferi gerçekleştiren herkese minnet ve şükran duyuyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere” diye konuştu.

Terörsüz Türkiye Komisyonu’nda yer alan Milletvekili Böhürler, yaptığı açıklamada; “Şiddetin bitmesi, terör örgütünün Türkiye topraklarının dışına çıkarılması, terör örgütünün kendini feshetmesi Türkiye için büyük yeni bir dönemin, büyük bir değişimin de aynı zamanda habercisi. Teröre harcanan eforun, teröre harcanan bütçenin, şehitlerimizin, kayıplarımızın son bulması demek. Anneler ağlamasın, çocuklar babasız kalmasın, eşler kocasız kalmasın istiyoruz aslında. Terörsüz Türkiye'de bütün bütün taraflarıyla bir araya getirildiği bir ideali de temsil ediyor. Türkiye'nin geleceğini bu Türkiye'nin geçmişinden gelen bu sorunu taşımayalım. Bir yüz yıllık geleceğimizi bu sorunun gölgesinde kalmadan daha farklı gençlerimiz için daha umutlu olup planlayalım istiyoruz” ifadelerini kullandı.