Milletvekili Böhürler: “Türkiye büyük bir adım attı”

Geçen hafta kongresini topladığını duyuran terör örgütü, bugün o kongrede alınan kararla Terör örgütü PKK’nın fesih kararını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler sosyal medya platformundan yaptığı paylaşım ile Türkiye’nin büyük bir adım attığını belirtti. Milletvekili Böhürler yaptığı paylaşımda: “Yarım yüzyıla yakın bir süredir siyaseti, toplumu, vicdanı rehin alan şiddetin sonuna geldik. Bu topraklara yakışan barıştı; şimdi ona nihayet biraz daha yakınız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, bu ağır sorumluluğu üstlenerek ülkemizi tarihi bir eşiğe taşıdıkları için minnettarız. “Terörsüz Türkiye” sadece bir hedef değil; gelecek kuşaklara bırakacağımız en kıymetli mirastır. Birlikte kuracağımız barış, hepimize nefes olacak. Türkiye büyük bir adım attı. Milletimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.