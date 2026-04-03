Milletvekili Böhürler, 'Türkiye'nin geleceği kadınsız olmaz'

Kayseri'de ‘Üreten, Dönüşen, Dönüştüren Kadınlarla Ekonomi Buluşmaları’ programı düzenlendi. Düzenlenen Ekonomi Buluşmaları programına; AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve partililer katıldı. Düzenlenen programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, “Kadınların gücünün Türkiye'ye, tarihe güçle yazılacağını, anlatılacağını olan inancımı söylemek istiyorum. Biz aslında tarihe bir not düşüyoruz. Güçlü kadınların; ekonomide yöneten, üreten, dönüştüren kadınların isimlerini tarihe yazıyoruz. Bu toplantı bunlardan bir ilki oluyor. Türkiye'de ekonomide kadınların gücünün artması aslında eğitim düzeyi, teşviklerle birlikte ihracat, girişimcilik ve yönetim alanında önemli bir yükseliş gösteriyor. Özellikle son 20 yılda bu tablonun giderek yukarıya doğru çıktığını görüyoruz. Bu, Türkiye'nin insan sermayesine yapılan en önemli yatırım. Türkiye'nin küresel ticaret arenasında sergilediği başarı grafiğinde kadın emeği, vizyonu artık çok daha belirgin bir rol oynuyor. Kadınların sadece iş gücüne katılımı değil; ihracattan girişimciliğe, üst düzey yönetimde küresel ticaretteki varlıkları artık çok önemli hale gelmiş durumda. Türkiye'nin geleceği kadınsız olmaz. Tek ayakla yürünmez; kadınla erkek ancak birlikte bu geleceği inşa edebilirler” şeklinde konuştu.

‘KAYSERİ, KADININ TİCARİ HAYATTAKİ YERİ KONUSUNDA VAZGEÇİLMEZ BİR YER’

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri’nin kadınlar için ekonomik hayatlarındaki önemli bir yer olduğunu belirterek, “İşin içerisinde AK Parti varsa, ekonomi varsa, kadın varsa, bunun yegane merkezinin Kayseri olması lazım. AK Parti Kadın Kollarımız hiç boş durmadan, İl Başkanlığımızın kontrolünde Kayseri'de de çok harika işler yapıyorlar. Dolayısıyla hep bütün faktörler birleştiği zaman da Kayseri ve bu güzel mekan, kadının ekonomik hayattaki, ticari hayattaki yeri ve konumu konusunda da en önemli mekan haline geldi, vazgeçilmez hale geldi. Kadın emeğini ekonomik faaliyetlerin içerisine dahil etmek çok önemli bir süreç. Bu kooperatiflerimizi; her türlü ürünü ortaya çıkaran, her türlü mahareti gösteren, her türlü beceriyi sergileyen kadınlarımızın emeklerini daha profesyonelleştirmek, artık bir takım kolaylıklar sağlamak ve onların bu yola angaje olmasını temin etmek gibi fonksiyonlarımızı yerine getirmemiz gerektiğine inanıyorum” açıklamalarında bulundu.

‘TÜRK KADINI TARİHİ İNŞA EDEN GÜÇLÜ BİR İRADEDİR’

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk kadının tarihi inşa eden güçlü bir iradeye sahip olduğunun altını çizerek, “Türk kadını sadece bir aileyi değil, tarihi de inşa eden güçlü bir iradedir. Eğitimde, ekonomide, siyasette, sosyal hayatta her geçen gün daha görünür, daha etkin hale geliniyorsa buna en büyük desteği veren yine AK Parti felsefesi olsa gerektir. Kayseri'de kadınlarımızın hayatını kolaylaştırmak, onların yanında olduğumuzu hissettirmek adına projelerde destek olmaya özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda kadın kooperatiflerimize destek veriyor, onların üretimlerini büyütmelerine katkı sağlıyor, fiziki ortamlarını güzelleştirme adına her türlü desteğimizi sağlıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Kayseri'de ticaret yapan kadınların dünyanın her yerine imza attıklarına dikkat çeken AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da, “Kayseri'nin bugün hem Türkiye'nin birçok ilinde isminin geçmesinden mutluluk duyarken, şu an geldiğimiz noktada Kayseri'de ticaretiyle var olan hanımefendilerin dünyanın her yerine imza attığına tanıklık ediyoruz. Birbirinden başarılı kadın girişimci, birbirinden başarılı kadın iş insanı ve birbirinden başarılı kadın yönetici ve idarecilerle bir arada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. İki kız babası olarak, ben de evde bir azınlık birey olarak hanımefendilerin her daim başarılara ulaşmasını canı gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar üretimin, ticaretin, emeğin ve alın terinin şehrinin Kayseri olduğunu belirterek, “Üreten, yöneten, dönüştüren kadınlarla ekonomi buluşmaları programımızın ilk adımını pilot il olarak Kayserimizden atıyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başlangıcın Kayseri'den yapılması tesadüf değildir. Çünkü Kayseri; üretimin, ticaretin, emeğin ve alın terinin şehridir. Ve bu güçlü yapının en önemli yapı taşlarından biri hiç şüphesiz kadınlarımızdır” sözelerini kullandı.