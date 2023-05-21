Milletvekili Böhürler, 'Türkiye Yüzyılını gençlerle birlikte inşaa edeceğiz'

AK Parti Kayseri Milletvekili ve AK Parti MKYK üyesi Ayşe Böhürler gençlerle bir araya geldi. Böhürler, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi spor alanında da kendini geliştirdiğini söyleyerek, 'Türkiye Yüzyılını gençlerle birlikte inşa edeceğiz' dedi.

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  • 21.05.2023 21:31
  • Güncelleme: 21.05.2023 21:31
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Milletvekili Böhürler, 'Türkiye Yüzyılını gençlerle birlikte inşaa edeceğiz'

AK Parti Kayseri Milletvekili ve AK Parti MKYK üyesi Ayşe Böhürler tenis sporcularıyla buluştu. Ayşe Böhürler, Türkiye’nin her alanda olduğu gibi spor alanında da geliştiğini söyleyerek, "Yıllar önce hayal ettiğimiz branşlar da bile artık bireysel sporlarda ve takım sporlarında çok önemli başarılar elde ediyoruz. Sporcularımız her alanda ülkemize kupa ve madalyalar getiriyor. Her dalda başarılıyız, daha da başarılı olmamız lazım. Güreşten tenise, basketboldan voleybola  birçok branşta ter döken ve Türkiye’mize başarı getiren kardeşlerimiz var. Bizleri uluslararası arenada temsil edipte madalyalar kazanan tüm sporcularımıza hem teşekkür ediyorum hem de canı gönülden tebrik ediyorum" dedi. 


AK Partinin gençlere yönelik projeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Ayşe Böhürler, Üniversiteli gençlere 'Gençlik Kartı' uygulamasından,
yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti uygulaması, evlilikleri  teşvik etmek için verilen iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisinden ve genç girişimcileri yenilikçi buluş ve projelere yönlendiren hibe desteklerinin artmasına yönelik gençleri ilgilendiren projelerden bahsetti. Daha sonra genç sporculardan gelen soruları yanıtlayan Böhürler, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

1ha

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