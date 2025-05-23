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Milletvekili Böhürler ve Prof. Dr. Buzpınar, Filistin meselesini Kayseri'de ele aldı

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Buzpınar tarafından Kayseri Üniversitesi'nde 'Filistin Meselesinin Oluşumu' isimli söyleşi gerçekleştirildi.

Milletvekili Böhürler ve Prof. Dr. Buzpınar, Filistin meselesini Kayseri'de ele aldı

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Buzpınar tarafından Kayseri Üniversitesi’nde “Filistin Meselesinin Oluşumu” isimli söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Buzpınar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa “Sayın Vekilimizin siyasi kimliğiyle beraber entelektüel birikim ile üniversitelerimizde sadece Kayseri Üniversitesi ile değil, şehrimizdeki diğer üniversitelerinde, akademik faaliyetlerinde Akademik faaliyetlerinde zaman zaman yol gösterici ve ufuk açıcı olmak da bugünkü bu etkinliğimizde, bu manada kıymetli. Sayın Vekilimizin yönlendirmesiyle veya bilgilendirmesiyle biz saygıdeğer hocamızla böyle bir etkinliği düzenlemek için irtibata geçtik, iletişim kurduk. Kendileri de kırmadılar. Kayseri ile daha önceden olan bağları, şehrimizi bilmesi, tanıması, şehrimizin kültürel özellikleri de önem arz etmekte. Dolayısıyla Sayın Hocamıza çok teşekkür ediyorum, Sayın Vekilimize çok teşekkür ediyorum. Amacımız Filistin'de yaşanan, özellikle Gazze'de yaşanan bu zulmün arka planını iyi idrak edebilmek, olayların boyutlarını görebilmek. Biz akademik müesseseler; toplumu akademisyenlerin bilgi birikimiyle, bu konunun uzmanlarının bilgi birikimiyle olayları görmek, idrak etmek açısından önem arz etmekle faaliyet düzenliyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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