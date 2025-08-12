Milletvekili Cahid Cıngı'dan manda ürünleri için hibe müjdesi

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı manda ürünlerini geliştirme çalışmaları için adım atıldığını belirterek hibe müjdesini duyurdu. Milletvekili Cıngı: “Tarım ve Orman Bakanlığımızdan bugün müjdeyi aldık. Manda ürünlerini geliştirme çalışmaları için 1 buçuk milyon lira hibe şehrimize geliyor. Bu sevinci Kayserimizin manda yetiştiriciliği merkezi Hacılar ilçemize bağlı Gelbula, Hürmetçi mahallemizde yetiştiricilerimizle paylaştık. Hürmetçi Sazlığı bölgesinde Manda Yetiştiricileri Birliği’nin MANDA’M markasıyla ürettiği manda yoğurdu, kaymak, mozarella, manda peynirinin yanı sıra dededen toruna geçen ev tipi üretimle lezzetlenen manda ürünleri de halkımızdan büyük rağbet görüyor. Bütün hemşehrilerimize orada manda ürünleriyle kahvaltı yapmayı tavsiye ediyorum. Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanımız, Hocalarımız ve Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da bulunduğu heyetle sektörde hizmet veren kardeşlerimizin problemlerini yerinde teşhis edip çözüm geliştirmek için bölgede faydalı görüşmeler yaptık. Bölgesel kalkınmanın en önemli unsuru olan ziraat ve hayvancılığa gereken önemi vermediğimiz müddetçe insanların refah seviyesini yükseltemez, çarpık şehirleşme dahil birçok sosyolojik meseleyi halledemeyiz. Onun için stratejik planlamayla hem organik gıdanın sürdürülebilirliği hem de ekonomik kalkınma için mandacılığa gereken önemi vermek mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullandı.