Milletvekili Cıngı 'Ana arterlerden başlayarak altyapıyı yenileyeceğiz'

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahitd Cıngı Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri’ programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Kayseri’de etkili olan şiddetli yağışların ardından bazı kırsal bölgelerde sel, alt geçitlerde ve evlerde ise su baskınları meydana geldi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı şehrin altyapı çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada; “ Evet, koskoca 1,5 milyonluk, 17 bin kilometrekarelik bir şehrin altyapısını şık diye değiştirme imkânımız ne zaman olarak, ne teknik altyapı olarak, ne de maddi imkân olarak olmayacak. İstanbul’u düşünün, hadi Kayseri’nin yine böyle bir ölçeği var; İstanbul, Ankara dolayısıyla buna Ama en azından en çok ihtiyaç hissettiğimiz ana arterlerde bunun teknik olarak izahı var. Altyapının mühendisleri var, inşaat mühendisleri, yoğun uğraşan, odaklanmış gruplar var. Yol çok geniş olduğu zaman oraya yağan yağmur ister istemez daha fazla oluyor ve logarı tıkıyor. O zaman ana arterlerden başlayarak biz yavaş yavaş bu gerekli altyapı ihtiyacını karşılamak durumundayız. Başka çaremiz yok. Bir ayda beklediğimiz yağmur 3 saatte yağdı ve devam ediyor. Bu sene böyle idare edelim, gelecek seneye kalkacak diye de bir şey yok. O zaman altyapıda ne yapmamız gerekiyorsa, neye ihtiyacımız oluyorsa, kaç metre çapında boru kullanmamız gerekiyorsa, kaç metre çapında çukur açmamız gerekiyorsa ona göre yapacağız. Şimdi bu birde uzayı yeniden keşfetmiyoruz ki. Şimdi Almanya’ya gidin, Almanya’da da yani pat diye deli gibi yağmur yağar Ağustos ayında, Temmuz ayında Ama bakarsanız 15 dakika sonra hiçbir yerde böyle birikim yok, göletlenme yok bizim tabirimizle. Ona göre altyapıyı kurmuş insanoğlu ve kafasını çalıştırıyor. Biz de kafamızı çalıştıracağız. Şu anda bize 1 metre çapında boru gerekiyorsa, biz 3 metre çapında boru kullanacağız. Bu insana bakıyor, insanın vizyonuna bakıyor, insanın iş yapma isteğiyle alakalı bir şey. Bir de bununla alakalı artık dünyada uluslararası fonların ve maddi imkânların da sayısı arttı. Yani Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Altyapı Bankası birr sürü imkânımız da var. Oralara zorlayacağız yani gerekli maddiyatı. Tabii ülkenin sayılı soğanı, tıkılı sarımsağı Neticede belediyenin de belli bir bütçesi var ama peyderpey, zamana yayarak, ehemden mühime giderek bu işi halledeceğiz. Bunun başka bir çaresi yok” diye konuştu.