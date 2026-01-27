Milletvekili Cıngı, 'Avrupa Konseyi'nde İsrail'in hukuk tanımaz saldırıları tartışılıyor'

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi olağan Meclis toplantısında Türk delegasyonu olarak çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Milletvekili Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi 2026 Genel Kurulu kış oturumunda ele alınan konuları da vurgulayarak, “Türkiye’nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı, 1949 yılında Fransa’nın Strazburg şehrinde kurulan ve bugün 46 üye ülkeyle demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü güçlendirmeyi amaçlayan en köklü uluslararası kuruluşlardan biri olan Avrupa Konseyi’nin olağan Meclis toplantısında Türk delegasyonu olarak çalışmalara devam ediyoruz. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi 2026 Genel Kurulu kış oturumunda yine Gazze’deki ağır insani tablodan Avrupa’da artan güvenlik ve sosyal kırılganlıklara ve İsrail’in hukuk tanımaz saldırılarından gençlerin karar alma mekanizmalarına demokratik katılımına kadar birçok hayati başlık tartışılıyor. Bu Genel Kurul’un önemli bir tarafını da yeni Başkan seçimi oluşturuyor. Bu vesileyle görev süresi dolduğu için başkanlığı devreden Sayın Theodoros Roussopoulos’a bugüne kadar sunduğu kıymetli katkılar için teşekkür ediyorum. Yapılan seçimler neticesinde AKPM Başkanlığı görevini üstlenen Sayın Petra Bayr’ı tebrik ediyor, görev süresi boyunca Meclis çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.