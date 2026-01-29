Milletvekili Cıngı, 'Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi muhteşem bir Türk sergisine ev sahipliği yapıyor'

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde, ‘Kumaşın Hafızası - Fabric Atlas of Türkiye’ ismiyle Türk tekstil dokumalaranın içeren sergi açıldı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, katıldığı Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde açılan Türk sergisi hakkında açıklamalarda bulundu. Milletvekili Cıngı, yapılan bu serginin Türkiye’nin geleneksel dokuma kültürünü tarihsel, toplumsal ve estetik boyutlarıyla ele alarak, zengin kültürel mirasının uluslararası alanda tanıtımına katkı sağladığına vurgu yaparak, “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi muhteşem bir Türk sergisine ev sahipliği yapıyor. ‘Türkiye Dokuma Atlası Projesi’ nin küçük bir bölümünü ‘Kumaşın Hafızası - Fabric Atlas of Türkiye’ ismiyle Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Bu muhteşem sergi, Türkiye’nin geleneksel dokuma kültürünü tarihsel, toplumsal ve estetik boyutlarıyla ele alarak, zengin kültürel mirasının uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlıyor. Çok değerli katılımcıların eşliginde hizmete açılan sergi tüm Avrupa’dan parlamenter ve Konsey bürokrasisinin de büyük ilgisini çekti. Bu da artık böylesi beynelmilel kuruluşlarda siyaset ve diplomasinin yanında Türk’ün sanatını, edebiyatını, kültürünü, hülasa tarihi müktesebatını göstermemizin ne kadar elzem olduğunu ifade ediyor” ifadelerini kullandı.