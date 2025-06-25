Milletvekili Cıngı, “Avrupa’nın güvenliği, barışı ve istikrarı Türkiye olmadan düşünülemez”

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı Belçika’nın başkenti Bürüksel’de düzenlenen “Gelecek Genişleme Amacıyla AB Reformu” adlı toplantıya katılarak AB-Türkiye Karma Parlamento üyesi olarak Kayseri'yi Avrupa'da temsil etti. Avrupa Birliği'nin yeni bir genişleme sürecine hazırlandığını ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Hepimiz biliyoruz ki Avrupa Birliği yeni bir genişleme dalgasına hazırlanıyor. Bu süreçte göz ardı edilmemesi gereken stratejik bir gerçeği hatırlatmak istiyorum: Avrupa’nın güvenliği, barışı ve istikrarı Türkiye olmadan düşünülemez. Bugün Ortadoğu maalesef bir ateş yeri. İsrail hala Gazze’de sivilleri, kadınları ve çocukları öldürmeye devam ediyor. Lübnan’da yeni bir cephe açmaya çalışıyor. Suriye hala istikrarsız ve yeni bir siyasi yapılanma altında. İran-İsrail hattındaki gerginlikler ABD’yi de içine alacak şekilde her geçen gün artıyor. Rusya-Ukrayna savaşı ise maalesef insanlığı yok etmeye devam ediyor. Aslında, tüm bu gelişmelerin ilk yansıdığı yer ise Avrupa Birliği ülkeleridir. Bu bölgede AB’nin; sahada hem etkili, hep istikrarlı, hem de güvenilir ortağı olan tek bir ülke var: Türkiye. Türkiye, NATO’nun gücünü Müslüman ülkelerin diliyle birleştiren ve çok büyük krizleri bile yönetebilecek kabiliyete sahip bir devlet. Türkiye AB’nin karşı karşıya kaldığı her mülteci dalgasını ilk karşılayan ülke oldu. Enerji yolları tehdit altındayken en güvenli koridor Türkiye’den geçiyor. Avrupa’nın terörle mücadelede istihbarat ve güvenlik ortağı yine Türkiye. AB gerçekten küresel bir aktör olmak istiyorsa Ortadoğu gibi zor bir bölgede bölgesel güç dengelerine etki etmek istiyorsa, bunu Türkiye olmadan yapamaz. Sonuç olarak Türkiye’nin AB üyeliği artık bir tercih değil, bir zorunluluktur” ifadelerinde bulundu.