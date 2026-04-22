Milletvekili Cıngı, Avrupa Partlamentosu'nda, müslümanlara yapılan ayrımcılığı dile getirdi

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Strazburg’daki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin bugünkü oturumunda “Dini ayırımcılıkla mücadele ve inanç hürriyeti” maddesiyle alakalı gerçekleştirdiği konuşmada, Avrupa’nın en önemli ve hassas meselelerinden biri olan din ve inanç özgürlüğüne dikkat çekti.

Milletvekili Cıngı konuşmasında, din ve inanç özgürlüğünün ikincil bir hak olmadığını vurgulayarak, bu özgürlüğün demokratik hayatın ve Avrupa’da birlikte yaşamanın temel yapı taşlarından biri olduğunu ifade etti. Aynı zamanda Avrupa genelinde dine dayalı ayrımcılığın artış gösterdiğine ve İslamofobinin bunun en görünür ve endişe verici tezahürlerinden biri haline geldiğine dikkat çekti. Avrupa’da mevcut durumun ciddiyetine işaret eden Cıngı, Avrupa Komisyonu verilerine göre Avrupa Birliği’nde en büyük ikinci dinî grup olarak yaklaşık 26 milyon Müslümanın yaşadığını belirtti. Buna rağmen, Müslümanların yüzde 47’sinin ayrımcılığa maruz kaldığını ifade ettiğini, bazı ülkelerde ise bu oranın yüzde 70’lerin üzerine çıktığını vurguladı.

Milletvekili Cıngı, İslamofobinin farklı biçimlerde ortaya çıktığını belirterek vakaların yaklaşık yüzde 25’inin aşırı sağ siyasi kampanyalar, yüzde 20’sinin nefret söylemi, yüzde 15’inin ise sözlü ve fiziki saldırılar şeklinde görüldüğünü dile getirdi. Bu verilerin, Avrupa’nın karşı karşıya olduğu daha geniş bir demokratik meseleye de işaret ettiğini ifade eden Cıngı, dine dayalı dışlama ve ayrımcılığın toplumsal uyumu ve eşit vatandaşlık ilkesini zayıflattığını kaydetti. Ayrıca konuşmasında herkes için din ve inanç özgürlüğünün korunması gerektiğini belirten Cıngı, diyalog ve karşılıklı anlayışın güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Farklılıklardan korkulmadığı, aksine saygı gördüğü bir Avrupa vizyonunun savunulması gerektiğini sözlerine ekledi.