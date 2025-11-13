Milletvekili Cıngı, Avusturya Türkiye Büyükelçisi ile bir araya geldi

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Avusturya Türkiye Büyükelçisi Gabrielle Juen ile bir araya geldi. Görüşmede, mesleki eğitim, savunma sanayi, üretim ve turizm gibi konularda karşılıklı bilgi alışverişi gerçekleştirildi.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Cıngı, “Avusturya’nın kayak merkezleriyle meşhur Voralberg bölgesinde doğup büyümüş ve kendisini “ben bir dağ kızıyım” diyerek tanımlayan Avusturya’nın Türkiye Büyükelçisi Sayın Gabrielle Juen ile keyifli bir Kayseri sohbeti. Sayın Büyükelçi’yi ziyaretimizde Türkiye–Avusturya ilişkileri, Türkiye–AB ilişkileri, mesleki eğitim, savunma sanayi, üretim, turizm ve Kayseri’nin ekonomik potansiyeli gibi birçok konuda kapsamlı ve son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisine bir kahve fincan takımı hediye ettiğimde Sayın Juen’in “Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır” atasözünü Türkçe söylemesi beni hem şaşırttı hem de çok mutlu etti. Bu jesti, tecrübeli diplomatın Türkiye’ye ve kültürümüze duyduğu saygının güzel bir göstergesiydi. Avusturya Büyükelçisi Erciyes A.Ş. Başkanlığımız döneminde Avrupa Birliği’nin ülkemizdeki misyonları arasında düzenlediğimiz “Diplomat Race” etkinliği vesilesiyle Erciyes’e geldiğini ve çok beğendiğini vurguladı. Hatta “sönmüş bir volkan olan Erciyes’i kalbime çok yakın hissediyorum.” sözleri gerçekten samimi ve anlamlıydı. Snow Magazine dergisinin Erciyes’i dünyanın en iyi 25 kayak destinasyonu arasında göstermesinin Türkiye adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade ettiğimde Sayın Büyükelçi bu başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mesleki ve teknik eğitim konusunda da görüş alışverişinde bulunduğumuz ve Kayseri’li öğrencilerimize Avusturya’da staj imkanlarını istişare ettiğimiz Büyükelçi, kendi ülkesinde de meslek lisesi mezunlarının iş hayatına üniversite mezunlarına göre çok daha hızlı atıldıklarını, maaşlarının da iki-üç katına kadar çıktığını ifade etti” diye konuştu.

Kayseri’nin savunma sanayisindeki önemini Büyükelçisi Gabrielle Juen’e anlattığını belirten Milletvekili Cıngı, “Ziyarette ayrıca Türkiye’nin ilk uçak fabrikasının 1926’da Kayseri’de kurulduğunu, bugünse Kayseri’nin savunma sanayii alanında yüksek teknolojiye dayalı üretim yapan güçlü firmalara ev sahipliği yaptığını ve Kayseri’nin savunma sanayinde büyük bir potansiyel taşıdığını; şehrin mobilya sektöründeki liderliğiyle Türkiye’nin en tanınmış markalarının Kayseri’de üretildiğini; çelik kapıda dünyanın tüm imalat kapasitesinin %5’ini tek başımıza karşıladığımızı anlattık” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen ziyaretin Kayseri ve Erciyes’in Avrupa tanıtımına katkı sağlayacağını ifade eden Milletvekili Cıngı, “İki ülke arasında üretim, ticaret, turizm, eğitim ve kültür alanlarında yeni iş birliği fırsatlarının doğması için birlikte gayret edeceğimizi teyid ettik ve kendisi davetimize icabetle en geç Ocak ayı içinde şehrimize resmi bir ziyaret yapacağı sözünü verdi. Bu ziyaretin Kayseri ve Erciyes’in Avrupa tanıtımına yönelik ortak çalışmalara bir köprü olacağına ve Kayseri-Avusturya arasındaki dostluk bağlarını daha da pekiştireceğine eminiz” açıklamasını yaptı.