Milletvekili Cıngı: 'Başıboş köpek konusu doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir'

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, başıboş sokak köpekleri ile ilgili TBMM’de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Merhametin Türk milletinin temel değerlerinden biri olduğunu ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Geçtiğimiz hafta Van'da meydana gelen ve milletçe hepimizin yüreğini burkan çok acı bir hadise yaşadık. Sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden evladımız Hamza Özsoy'a Allah'tan rahmet diliyor, ailesine bu çok zor acıyı dindirmelerini temenni ediyor, sabırlar diliyorum. Aynı elim hadisede yaralanan Ayaz Özsoy evladımıza da geçmiş olsun diliyor, acil şifalar temenni ediyorum. Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermektedir. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum. Başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir. Bizler elbette hayvanları seviyoruz. Merhamet bizim medeniyetimizin temelidir. Ancak merhamet insanı da hayvanı da koruyabilmelidir. Dolayısıyla insan hayatını tehdit eden bu tablo karşısında sessiz kalmak ve hiçbir şey yapmamak vicdani değildir, hukuki değildir, hele hele insani hiç değildir. Konunun vahametinin anlaşılması amacıyla sizlere birkaç önemli veri sunmak istiyorum değerli arkadaşlar. 2022 ile 2026 yılları arasında başıboş köpek saldırıları sebebiyle 120'nin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Bunlar kayıtlara giren bazı kaynaklarda 200'e kadar çıkıyor sayı. 300'e yakın vatandaşımız bu saldırılar neticesinde yaralanmıştır. Nitekim yalnızca saldırılar değil, kuduz riski başta olmak üzere zoonotik hastalıklar da ciddi bir halk sağlığı tehdidine dönüşmüş bulunmaktadır. Bugün Türkiye'de yaklaşık 570 bin insanımız, yani hemen hemen günde 1560 vatandaşımız ısırma ve tırmalama sebebiyle yılda kuduz aşısı yapmak zorunda bırakılmaktadır. Son beş yılda başıboş köpekler nedeniyle dört bine yakın trafik kazası meydana gelmiştir. Daha da vahimi, Türkiye Dünya Sağlık Örgütü tarafından halen kuduz açısından 2026 yılında kuduz açısından riskli ülkeler kategorisine yer almaktadır. Birçok batılı ülke vatandaşına yönelik seyahat uyarılarında Türkiye'deki başıboş köpek ve kuduz riskine dikkat çekmekte ve Türkiye'ye gelecek turistleri ikaz etmektedir. Bu tablo artık ertelenebilecek bir mesele değildir. Çünkü başıboş köpek meselesi bir sokak güvenliği meselesidir, bir halk sağlığı meselesidir, bir kamu düzeni meselesidir ve doğrudan insan hayatı meselesidir” ifadelerini kullandı.