Milletvekili Cıngı, bina görevlilerinin 'Maaş promosyonu' konusunu yeniden gündeme taşıdı

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Bina Görevlileri Derneği Başkanı Seyit Turan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Dernek Yönetimi, Milletvekili Cıngı’ya bina görevlilerinin yaşadığı sorunları aktardı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Cıngı, bina görevlilerinin ‘maaş promosyonu’ ve ‘mesai ücretleri’ konusunu yeniden gündeme taşıdı. Cıngı yaptığı açıklamada; “Bu akşam, yaklaşık üç yıl önce Kayseri’de kurulan Bina Görevlileri Derneği’nde emekçi dostlarımızla bir araya gelerek hasbihal edip problemlerini dinledik. Görev yaptıkları binalarda oturdukları evlerin elverişsizliğinden bazı bina sakinlerinin kendilerini tahkir etmelerine kadar çok fazla sıkıntıyla karşılaştıkları zaten herkesin malumu. Özellikle hem bina yönetim şirketlerinden hem de bina yöneticilerinden, apartmanlarda çalışan görevli kardeşlerimizin iş hukukunda ve mevzuatta tanımlanmış görevlerinin dışında işler yapmasını talep etmemelerini rica ediyoruz. Ayrıca görevlilerin maaş promosyonu için bankalarla anlaşılan paranın şirketlerin değil çalışanların hakkı olduğunu bir kez daha hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz. Görevlilerin haftalık kanuni mesai saatleri dışında yaptıkları çalışmalar için de mesai ücretlerinin verilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Dernek başkanı Seyit Turan ve yönetim kurulu üyelerine tarafımıza takdim ettikleri plaket için de teşekkürlerimizi iletiyor, bu emekçi kardeşlerimize yaptıkları sorumluluğu ağır vazifelerinde başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Dernek Yönetimi tarafından Milletvekili Cıngı’ya plaket takdim edildi.