  • Haberler
  • Gündem
  • Milletvekili Cıngı, bina görevlilerinin 'Maaş promosyonu' konusunu yeniden gündeme taşıdı

Bina Görevlileri Derneği Başkanı Seyit Turan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, 'Bina görevlilerin maaş promosyonu için bankalarla anlaşılan paranın şirketlerin değil çalışanların hakkı olduğunu bir kez daha hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz. Görevlilerin haftalık kanuni mesai saatleri dışında yaptıkları çalışmalar için de mesai ücretlerinin verilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz' dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Bina Görevlileri Derneği Başkanı Seyit Turan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Dernek Yönetimi, Milletvekili Cıngı’ya bina görevlilerinin yaşadığı sorunları aktardı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Cıngı, bina görevlilerinin ‘maaş promosyonu’ ve ‘mesai ücretleri’ konusunu yeniden gündeme taşıdı. Cıngı yaptığı açıklamada; “Bu akşam, yaklaşık üç yıl önce Kayseri’de kurulan Bina Görevlileri Derneği’nde emekçi dostlarımızla bir araya gelerek hasbihal edip problemlerini dinledik. Görev yaptıkları binalarda oturdukları evlerin elverişsizliğinden bazı bina sakinlerinin kendilerini tahkir etmelerine kadar çok fazla sıkıntıyla karşılaştıkları zaten herkesin malumu. Özellikle hem bina yönetim şirketlerinden hem de bina yöneticilerinden, apartmanlarda çalışan görevli kardeşlerimizin iş hukukunda ve mevzuatta tanımlanmış görevlerinin dışında işler yapmasını talep etmemelerini rica ediyoruz. Ayrıca görevlilerin maaş promosyonu için bankalarla anlaşılan paranın şirketlerin değil çalışanların hakkı olduğunu bir kez daha hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz. Görevlilerin haftalık kanuni mesai saatleri dışında yaptıkları çalışmalar için de mesai ücretlerinin verilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Dernek başkanı Seyit Turan ve yönetim kurulu üyelerine tarafımıza takdim ettikleri plaket için de teşekkürlerimizi iletiyor, bu emekçi kardeşlerimize yaptıkları sorumluluğu ağır vazifelerinde başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Dernek Yönetimi tarafından Milletvekili Cıngı’ya plaket takdim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Sivas Caddesi'nde alkollü sürücü reklam aracına çarptı: Ehliyetsiz ve Yaralı Çıktı
tavlusun'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yaralandı, Şüpheliler Kaçtı
Vali Çiçek: Şehrin en kıymetli hazinesi, geleceğini emanet ettiği evlatlarıdır
Bünyan Esnaf Odası'nda Muhammed Mustafa Erkılıç dönemi
İTÜ'nün Değerli Hocası Kayserili Prof. Dr. Aksel Öztürk Vefat Etti
MMO Şube Başkanı Varol'dan Vali Çiçek'e ziyaret
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!