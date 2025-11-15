Milletvekili Cıngı bina görevlilerinin sorunlarını dinledi: 'Bina yönetimleri kanuna göre hareket etmeli'

Cıngı, “Öncelikle bazı bina yönetim şirketlerinin bankalarla "maaş promosyon" anlaşması yaptıkları halde aldıkları parayı çalışanlara dağıtmayıp kendi şirketlerinde kabzetmeleri meselesi en büyük şikayet sebeplerinden birisi. Deprem, ilk yardım, yangın söndürme, asansörden canlı kurtarma gibi harika eğitimlere bina görevlilerinin katılmasına maalesef bina yöneticilerinin izin vermediğini öğrenmiş bulunuyoruz. Ayrıca bütün bina yöneticilerinin görevlilerin hak, sorumluluk, yetki, mesai saatleri gibi konularda kat mülkiyeti kanunu ve ilgili yönetmeliklerin amir maddelerine göre hareket etmeleri ve resmi ödemeleri bina adına açılacak banka hesaplarından yapmaları gerektiği de hatırdan çıkarılmamalıdır” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Bina Görevlileri Derneği Başkanı Seyit Turan ve dernek üyeleri ile bir araya geldi. Milletvekili Cıngı, bina yönetim şirketlerinin maaş promosyon anlaşması yaptıkları halde aldıkları parayı çalışanlara dağıtmadığını, deprem, ilk yardım, yangın söndürme, asansörden canlı kurtarma gibi eğitimlere bina görevlilerinin katılmasına bina yöneticilerinin izin vermediğini gibi konularda yaşanan sıkıntıları dile getirdi.

‘MAAŞ PROMOSYONU ANLAŞMASI YAPILDIĞI HALDE PARA ÇALIŞANLARA DAĞITILMIYOR’

Milletvekili Cıngı, “Öncelikle bazı bina yönetim şirketlerinin bankalarla "maaş promosyon" anlaşması yaptıkları halde aldıkları parayı çalışanlara dağıtmayıp kendi şirketlerinde kabzetmeleri meselesi en büyük şikayet sebeplerinden birisi. İyi, dürüst, düzgün çalışan çok sayıda bina yönetim şirketi var; onları tenzih ederiz ama bu cefakar emektarların hakkı olan maaş promosyonunu usulüne uygun şekilde dağıtmayan şirketler karşılarında devletimizi, hukuku ve bizleri bulacaklardır. Bunları kesinlikle tespit edecek ve görevli kardeşlerimizin haklarını almaları için bütün gayreti göstereceğiz. Bu şirketlerin acilen emekçilerin promosyon haklarını maaşlarıyla birlikte ödemelerini rica ediyoruz. Ayrıca promosyonu bina görevlilerinin maaş hesaplarına değil de şirketlere ödeyen bankaların da hak ihlali yaptığını ifade etmeye sanırım lüzum yoktur” ifadelerini kullandı.

‘BİNA YÖNETİCİLERİNİN BİNA GÖREVLİLERİNİN DEPREM, YANGIN, İLK YARDIM GİBİ EĞİTİMLERE KATILMASINA İZİN VERMEDİĞİNİ ÖĞRENDİK’

Milletvekili Cıngı, bina yöneticilerine; bina görevlilerinin eğitim almalarını engellemek yerine teşvik etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Büyükşehir Belediyemiz Afet İşleri Daire Başkanlığı tarafından bizim de ricamız üzerine, binalarda çıkabilecek muhtemel riskleri ortadan kaldırmak için daha önce düzenlenen deprem, ilk yardım, yangın söndürme, asansörden canlı kurtarma gibi harika eğitimlere bina görevlilerinin katılmasına maalesef bina yöneticilerinin izin vermediğini öğrenmiş bulunuyoruz. Apartmanların bütün problemlerinde ilk aranan insanlar olarak bina görevlilerinin bu eğitimleri alması tam manasıyla hayati önem taşıyan bir faaliyetken yöneticilerin buna engel olmalarını akıl almıyor. Bilgi ve eğitim vasıtasıyla, anında müdahaleyle büyük tehlikelerin önünün alındığı yüzlerce kez ispat edilmişken ve aslında bu eğitimleri yöneticilerin kendileri düzenlemek zorundayken Belediye tarafından hazırlanan eğitimlere görevliyi göndermemek bir suçtur. Yöneticiler lütfen insan hayatını birkaç saatlik mesai kaybına tercih etsinler, hatta görevlileri bu eğitimleri almak için teşvik etsinler” dedi.

‘HAK, SORUMLULUK, YETKİ, MESAİ SAATLERİ…’

Milletvekili Cıngı son olarak, “Ayrıca bütün bina yöneticilerinin görevlilerin hak, sorumluluk, yetki, mesai saatleri gibi konularda kat mülkiyeti kanunu ve ilgili yönetmeliklerin amir maddelerine göre hareket etmeleri ve resmi ödemeleri bina adına açılacak banka hesaplarından yapmaları gerektiği de hatırdan çıkarılmamalıdır” şeklinde konuştu.