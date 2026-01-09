Milletvekili CINGI’dan 2025’te Kayseri İçin Yoğun Diplomatik Temaslar

Gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Türkiye’nin diplomatik vizyonu ile birlikte Kayseri’nin sanayi gücü, yatırımcı dostu yapısı, üretim çeşitliliği ve ihracat potansiyelinin yanı sıra turizm potansiyeli, kültürel zenginliği ve stratejik konumunu büyükelçilere kapsamlı şekilde aktaran CINGI, özellikle Anadolu’nun yükselen değerlerinden biri olan Kayseri’nin, şehir diplomasisi perspektifiyle uluslararası alanda daha görünür hale geldiğini ifade etti.

CINGI, mobilyadan savunma sanayiye, tekstilden kablo ve metal sanayiye, gıdadan makine imalatına kadar geniş bir üretim yelpazesine sahip olan Kayseri’nin; Anadolu’nun en önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, Kayseri ile ilgili ülkeler arasında daha fazla ticari iş birliği, karşılıklı yatırım ve ihracat ilişkilerinin kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Milletvekili CINGI, ziyaretler kapsamında, Kayseri’nin simgesi Erciyes Dağı’nı ve şehrin binlerce yıllık tarihini anlatan Erciyes Kitabı’nı büyükelçilere takdim ederek, diplomatik temsilcileri Kayseri’ye davet etti. Dört mevsim turizm imkânı sunan Erciyes’in, sadece bir kayak merkezi değil; kültür, doğa ve spor turizminin kesiştiği uluslararası bir destinasyon olduğu vurguladı.

Bu diplomatik temasların, Kayseri’nin sanayi, ihracat ve ticaret kapasitesinin yanı sıra turizm, kültür ve tanıtım alanlarında da yeni iş birlikleri doğuracağını belirten CINGI, Kayseri ve Erciyes’i uluslararası platformlarda daha güçlü bir şekilde temsil etmeye yönelik çalışmalarını önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.