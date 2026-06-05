Milletvekili Cıngı’dan AKPM'de Gazze vurgusu

AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Üyesi Murat Cahid Cıngı, Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleştirilen AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısına katıldı.

Milletvekili Cıngı, komisyon toplantısında görüşülen “Kriz Dönemlerinde Sürdürülebilir Gıda Güvenliğinin Sağlanması” başlıklı raporun müzakereleri sırasında, Gazze’de yaşanan insani krizin boyutlarının, Filistin halkının karşı karşıya bulunduğu ağır insani şartların ve derinleşen gıda krizinin raporda daha kapsamlı şekilde ele alınması amacıyla bir değişiklik önerisi sunarken, değişiklik önerisi, yapılan oylama neticesinde kabul edilerek rapora dahil edildi.

AK Parti Milletvekili Cıngı’nın önerisiyle rapora dahil edilen veriler, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşların ortaklığıyla geliştirilen Entegre Gıda Güvencesi Aşama Sınıflandırması (IPC) ile Dünya Gıda Programı’nın değerlendirmelerine dayanıyor. Dünya genelindeki açlık ve gıda krizlerini uluslararası standartlara göre analiz eden bağımsız bir mekanizma olan IPC’nin değerlendirmelerine göre 2025 yılında yaklaşık 470 bin Filistinli, sistemdeki en üst seviye olan ve kıtlık, aşırı yetersiz beslenme ile ölüm riskinin kritik düzeye ulaştığı “Faz 5 (Felaket)” kategorisinde yer aldı. Ayrıca Birleşmiş Milletler‘in açlıkla mücadele ve acil gıda yardımlarından sorumlu kuruluşu olan Dünya Gıda Programı’nın Nisan 2026 verilerine göre Gazze nüfusunun yüzde 77’sini oluşturan en az 1,6 milyon Filistinli yüksek düzeyde akut gıda güvencesizliğiyle karşı karşıya bulunuyor.

Filistin davasını ve Gazze’de yaşanan insani krizi uluslararası tüm platformlarda dile getirmeye devam edeceklerini ifade eden Milletvekili Cıngı, uluslararası kuruluşlar tarafından ortaya konulan verilerin Avrupa Konseyi belgelerine ve raporlarına dahil edilmesinin hem yaşanan insani krizin boyutlarının doğru şekilde tespit edilmesi hem de Filistin halkının maruz kaldığı ağır hayat şartlarının dünya insanlığı tarafından daha vurucu şekilde takip edilmesi açısından hayati önem taşıdığını belirtti.