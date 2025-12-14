Milletvekili Cıngı’dan CHP Lideri Özel’e: “Kayseri algı değil, icraat ister”



CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kayseri mitinginde yapmış olduğu açıklamalara yönelik AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Hukuk sloganla değil, delille, dosyayla konuşur. Eğer haklıysanız mahkemelerde delilleri çürütür, malum şahsı aklarsınız ve devlet de kendisini makamına iade eder. Bu arada Kayseri için sakın bir plan yapmayın. Hevesiniz kursağınızda kalır. Kayseri laf değil, icraat ister; algı değil, hizmet ister. Bu özellik ve kabiliyetler de sizde olmadığı için şehrimizde bir kaleniz değil, hafif bir iddianız bile olamaz” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kayseri mitinginde yapmış olduğu açıklamalara yönelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Cıngı, yayınlamış olduğu açıklamada “Duyduk ki Özgür Özel Kayseri’de eylem yapmış. Yine sıradanlaşmış ifadelerle, ellerindeki tek retorik malzemesi, zanlı İstanbul önceki Belediye Başkanını ön plana çıkartmış. Hatta öyle ki afişe bile fotoğrafını basmış. Sanırım kendileri de şunun farkında: tüm siyasi söylemlerini temellendirdikleri adam İstanbul’a seçildiği ilk günden itibaren Cumhurbaşkanı adayı olarak çalışmalara başladı ve İstanbul’un dışında her şeyle ilgilendi. 20 Milyon vatandaşımızın kaderi bir boşluğa terkedildi ve dünya şehri İstanbul başsız, başkansız biçimde yıllarını resmen heba etti. Umurunda olmayan İstanbul’a yapmadığı yol ve yenilemediği toplu ulaşım hizmetleri sayesinde 2025 senesinde de İstanbul Dünya’nın en kötü trafiğine sahip şehri seçildi.

Cumhurbaşkanımızın belediye başkanıyken çözdüğü tarihi su sıkıntısı yeniden baş gösterdi. Koca şehir bir keşmekeş halinde yönetilemez duruma geldi. Her şeyden öte yolsuzluk, usulsüzlük, adam kayırma aldı başını gitti. Afişlerine sloganik biçimde yazdıkları ‘Milletin iradesine sahip çıkması’ aynı zamanda seçtiği insanların şehrine ve halkına hizmet edip etmediğini kontrol etmesi değil midir? Vatandaşımızın kendi vergileriyle meydana gelen devlet bütçesinin ve kaynaklarının çarçur edilip edilmediğini, birilerine peşkeş çekilip çekilmediğini denetlemesi değil midir? Milletin iradesinin yerine gelmesi aynı zamanda kamu zararı ve irtikap söz konusu olduğunda adli mekanizmanın buna mani olması değil midir? Özgür Bey Türk halkından ve devletten bunu mu istiyorsunuz? İstikrarsız bir insanın hayalleri ve çocukça hevesleri uğuruna İstanbulumuz feda mı edilmeliydi? Halkımızın milyarları hizmet yerine birilerinin cebine gidiyor iddiası varken Devletin emniyet ve hukuk kurumları 2029’a kadar sabredelim, hala kalmışsa İstanbul’u o zaman düşünelim mi demeliydi? Hukuk sloganla değil, delille, dosyayla konuşur. Eğer haklıysanız mahkemelerde delilleri çürütür, malum şahsı aklarsınız ve devlet de kendisini makamına iade eder. Bu arada Kayseri için sakın bir plan yapmayın. Hevesiniz kursağınızda kalır. Kayseri laf değil, icraat ister; algı değil, hizmet ister. Bu özellik ve kabiliyetler de sizde olmadığı için şehrimizde bir kaleniz değil, hafif bir iddianız bile olamaz. Tarihi felaket depremin, pandemi sonrası ekonomik bozulmaların, savaşların ve küresel krizlerin yaşandığı bu dönemde, üretimi ayakta tutan, yeni OSB’ler kuran, sanayisini büyüten bir Kayseri varsa, bu istikrar sayesindedir. Mevcuttaki birtakım problemleri de çözecek irade yine bizim hükümetlerimizdir, bizim bakanlarımızdır, bizim Cumhurbaşkanımızdır. Kayseri’nin iradesi nümayişlerle değil sandıkla ölçülür. Sandıktan da 2002’den itibaren süregelen bütün seçimlerde olduğu gibi önümüzdeki seçimlerde de yine AK Parti çıkar” ifadelerine yer verdi.