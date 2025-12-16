Milletvekili Cıngı'dan İçişleri Bakanına 'Felaket yönetimi' hakkında soru

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, TBMM’de yaptığı konuşmada ‘felaket yönetimi’ konusunda İtfaiye Daire Başkanlıkları’nın etkisine değindi.

Milletvekili Cıngı; “Sayın Bakanım biliyorsunuz; dünya felaket yönetimi diye bir sisteme geçiyor. Artık emniyet güçleri jandarma, itfaiye ve zabıta hep beraber frekansı oldukça artan felaket karşısında tutum alıp, meseleyi çözmeye çalışıyorlar. Biz de Türkiye olarak bu konuda ciddi bir mesafe katettik. Ama daha önce sizinle de paylaştığımız gibi itfaiyenin, özellikle imkanları çok dar ve vizyonu çok kısıtlı ilçe belediyelerinden alıp AFAD gibi veya İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulacak bir genel müdürlük müdahalesiyle daha sistemli, disiplinli, eğitimli, teknik teçhizata sahip bir yapıya kavuşturulması konusunu gündeme almamız gerekiyordu. Kartalkaya Komisyonunda da bunu konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda 28 Temmuz tarihindeki basın toplantısında açıklamalar yaptı. Ne süreç işliyor bu konuda?” ifadelerini kullandı.