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Milletvekili Cıngı'dan kürsü işgalcisi CHP ve DEM partililere tepki

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, CHP ve DEM partili milletvekillerin, TBMM'de kürsüyü işgal ettiklerini öne sürerek 'Meclis Başkanının bile konuşmasına izin vermeyen bu şovu üzülerek paylaşıyorum' dedi.

Milletvekili Cıngı'dan kürsü işgalcisi CHP ve DEM partililere tepki

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, sosyal medya hesabından “Şikayetnamedir” başlıklı bir paylaşımda bulundu.
Milletvekili Cıngı, CHP ve DEM partili milletvekillerinin TBMM’de kürsüyü işgal ederek Meclis Başkanının konuşmasına izin vermediklerini iddia ederek; “Sabahın 03’ünden itibaren CHP ve DEM partili milletvekillerinin kürsüyü işgal ederek Milletin Meclisini nasıl çalışmaz hale getirdiğini ve kanun yapma faaliyetlerini engellediğini milletimiz görsün. Meclis Başkanının bile konuşmasına izin vermeyen bu şovu üzülerek paylaşıyorum. Umarım bazı seçmenlerin kimlere vekalet verdiğini görmesi ve bu hakkın nasıl suistimal edildiğini idrak etmesi bundan sonraki seçimlerde doğru karar vermelerine vesile olur” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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