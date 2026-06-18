Milletvekili Cıngı'dan YKS'ye girecek öğrencilere tavisye 'Meslek yüksekokullarını tercih etmelerini özellikle tavsiye ediyoruz'

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, TBMM'de "YKS İmtihanına Girecek Öğrencilere Tavsiyeler" konulu basın toplantısı düzenledi. Milletvekili Murat Cahid Cıngı, hafta sonu düzenlenecek YKS sınavına girecek öğrencilere tavsiyelerde bulunarak tercih dönemi için meslek yüksekokullarının önemine değindi.

Burada yaptığı konuşmada Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Gireceğimiz üniversite imtihanı YKS, bir sonuç, bir son değil aslında bir başlangıçtır. Çünkü bu imtihandan alınacak puanlar neticesinde gençlerimiz gelecek ideallerini süsleyecek bir üniversiteye bir bölümü bir bölüme girme imkanına sahip olacaklar. Ülkemizin savunma sanayiinde, yerli otomobil üretiminde, havacılık ve uzay teknolojilerinde, yazılımda, yapay zeka teknolojilerinde, sağlık teknolojilerinde, yenilenebilir enerji alanlarında, dijital dönüşümde, makine ve metal sanayiinde yapmış olduğu dünya çapında hamleleri hep beraber takip ediyoruz. Bugün Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisi sadece istihdam oluşturmak değil, üretilen istihdamı nitelikli insan gücüyle buluşturmak ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine hızlı adımlarla yürürken teknolojiyi kullanan, üreten, geliştiren ve katma değer üreten insan gücünü ortaya çıkarmak” diye konuştu.

Meslek yüksekokullarının reel sektörde aranan eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik talepleri karşılamak için imkanlar sunduğunu ifade eden Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Bugün birçok sektörde aslında ana meselemiz işsizlikten ziyade nitelikli personel ihtiyacının karşılanmamasıdır. Zira özellikle şehrim Kayseri'de organize sanayi bölgelerinin yoğun olduğu, 2.000'den fazla fabrikanın 160 ülkeye ihracat yaptığı ülkemizin önemli üretim üslerinden biri olan şehrimizde üretim yapan insanlarla, fabrika sahibi kardeşlerimizle konuştuğumuzda onlar da en fazla nitelikli insana ulaşma sıkıntısından bahsediyorlar. Özellikle zaman zaman cari açığımızı tetikleyecek rakamlara büyük makineler aldıkları halde o makineleri çalıştıracak, hatları faaliyete geçirecek, üretime, ihracata katkı sağlayacak insan bulmakta sıkıntı çekiyorlar. Dolayısıyla aslında bugün bizim belki de ana ihtiyacımız ara eleman değil, aranan eleman ihtiyacı. Dolayısıyla bu noktada da bizim önümüze aslında meslek yüksekokullarının sunmuş olduğu imkanlar çıkıyor. Biliyorsunuz üniversite imtihanında sanki bir fakülteyi kazanmak, 4 yıllık bir bölüm okumak hedeflenip ana gaye olarak sunulurken aslında gelişmiş ülkelerde Almanya'da, Kanada'da, Japonya'da, Güney Kore'de uygulamalı eğitim sistemleri ekonomik kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olarak kabul ediliyor. Zaten meslek yüksekokullarımızda gençlerimize sadece bir üniversite diploması vermekle kalmıyor, onlara hem doğrudan meslek kazandırıyor hem üretim becerisi edinmelerini sağlıyor hem de girişimcilik ruhu aşılıyor ve aynı zamanda da bu kardeşlerimiz meslek yüksekokullarından bir meslek edinip çıktıktan, mezun olduktan sonra da reel sektörde çok kolay, çok rahat iş bulabilme imkanına kavuşuyorlar” açıklamasını yaptı.

Sözlerinin devamında Milletvekili Cıngı, “Tabii ülkemizin her ne kadar hakime, öğretmene, doktora, siyasetçiye, akademisyene ihtiyacı varsa o ölçüde de aslında teknik insana, teknolojiyi kullanan, motorcusundan elektrikçisine, makinacısından tesisatçısına, inşaatçısından fayansçısına varıncaya kadar çok geniş yelpazede bir istihdam imkanının doldurulmasına ihtiyacı var. Dolayısıyla bugün eğer gençlerimiz üniversite okuyup kendilerine bir meslek edinmek istiyorlar ise ve bundan sonraki hayatlarını da hayal ettikleri, istedikleri, beğendikleri bir meslekte devam ettirmek istiyorlarsa bunun yolu aslında meslek yüksekokullarından geçiyor. Çünkü 2 yıl içerisinde hayata atılıp kendi hem maddi kazancını sağlayıp hem topluma faydalı olup üretip ülkemizin kalkınmasında da önemli bir pay sahibi olabiliyor buradaki gençlerimiz. Dolayısıyla üniversite imtihanına girecek arkadaşlarımız kendilerine bir ideal koymamışlarsa, kendi hayallerini gerçekleştirmek için sosyal bilimlerde, fen bilimlerinde, sağlık bilimlerinde "Ben illa şu bölümü okuyup oradan sonra da bilim insanı olacağım" veya "Piyasada kendi işimi yapacağım" veya "Reel sektörde gayret edeceğim, çalışacağım" gibi bir hedef koymamışlarsa bir mesleğe merakı olan kardeşlerimizin meslek yüksekokullarını tercih etmelerini de bu manada biz özellikle tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.