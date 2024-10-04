Milletvekili Cıngı 'Dayı' ifademde herhangi bir kasıt yok

Geçtiğimiz günlerde hürmetçi sazlığında bir ailenin saldırıya uğraması sonucu ortaya çıkan olaylar hakkında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Değerli dostlar, Kayseradar canlı yayınında Hürmetci sazlığında yaşanan üzüntü verici hadise ile alakalı vermiş olduğum cevapta sanırım bir şeyleri eksik bıraktım ve meramımı tam anlatamadım. Ben daha önce de orada bu gibi hadiselerin yaşandığını ve tedbir alınması için gayret gösterdiğimi ifade etmeye çalıştım. Bununla alakalı şahsi çaba da gösterdim. Bir çok toplantı yaparak gerek belediye gerek il müdürlüklerine bu tarz bir işletmeciliğin mümkün olamayacağını ifade ettim. Fakat atlar bu şahsın özel mülkiyeti olduğu için maalesef istenilen mesafe kat edilemedi. Bahse konu hadise hiç bir şekilde tasvip edilemez bir zorbalıktır. Mağdur aileye tekrar tekrar gecmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bizim o bölgeyle alakalı bir yetki veya sorumluluğumuz olmadığı halde geçtiğimiz yıllarda oradaki turizm ürününü Erciyes turizmi ile bağlantılandırmak için yaptığımız çalışmalar ve ikazlar bu tarz hadiselerin yaşanmasını önlemeye yönelik proaktif bir yaklaşımdı. Fakat maalesef orayı istenen bir düzene sokmak mümkün olmadı. Bu yanlış hareketin içerisinde olan atların sahibinin soyadını bilmediğim için kendisini halk arasındaki lakabıyla “dayı” olarak zikir etmiş bulundum. Bunun dışında hiçbir maksat ve kasıt yoktur. Kaldı ki, yaklaşık 10 gün kadar önce benzeri bir hadise çok yakın bir dostumun ve ailesinin başına geldiginde de ilgilileri arayarak bu vatandaşa artık bir çeki düzen verilmesi gerektiğini de bizzat kendim bildirdim.Sanırım bazı şeyleri tam anlatamadığım için konu tam da benim düşündüklerimin ve şimdiye kadar yaptıklarımın 180 derece tersi bir mahiyette anlaşılmış görünüyor. Bir yanlış anlamaya mahal vermiş olmaktan dolayı üzgünüm. Bu tür tedhiş hareketlerinin tekrar yaşanmamasını diliyor bu zorbalığa maruz kalan kardeşlerimize tekraren üzüntülerimi bildiriyorum” şeklinde konuştu.