Milletvekili Cıngı 'Dünya Ticaret Merkezi' New York'ta olabilir ama 4.000 yıl önce bu unvan Kayseri'deydi'

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri’nin 4 bin yıl önce ticaretin merkezi ve dünyanın ilk lojistik üssü olduğuna dikkat çekti.

Milletvekili Cıngı, Kültepe’de 20 binden fazla çivili tablet olduğunu belirterek; “4.000 Yıllık Ticaretin Başkenti: Kaniş (Kültepe). Bugün “Dünya Ticaret Merkezi” New York’ta olabilir ama 4.000 yıl önce bu unvan Kayseri’deydi! Kültepe (eski adıyla Kaniş), Asurlu tüccarların Anadolu’daki merkeziydi. Burada bulunan 20 binden fazla çivi yazılı tablet, yalnızca Kayseri’nin değil, tüm Anadolu’nun ilk yazılı belgeleridir. Bu tabletlerde neler mi var? Ticaret anlaşmaları, borç senetleri, aile mektupları… Hatta bir evlilik sözleşmesinde gelinin çeyizi tek tek yazılmıştır: altın yüzük, gümüş bilezik, bakır kap, yün giysi… Yani Anadolu’daki ilk çeyiz listesi burada kayıt altına alınmıştır. Dahası, bu belgelerde borçların yalnızca gümüşle değil, tarımsal ürünlerle de ödendiği görülür. “Bağ bozumunda ödemek” gibi ifadeler, şarap ve arpanın ödeme aracı olarak kullanıldığını ortaya koyar. Yani Kayseri, 4 bin yıl önce bile bağcılık ve şarap üretimiyle ticarette rol oynuyordu. Kaniş, Mezopotamya’dan gelen malların Anadolu’ya dağıtıldığı, Anadolu’dan çıkan ürünlerin (yün, tahıl, yağ, hayvan ürünleri) Asur’a gittiği bir küresel ticaret ağı kurmuştu. Bu bağlamda Kayseri, tarihin ilk lojistik üssüydü. Üstelik Kaniş, dünya ticaretinin en erken merkezlerinden biri olmasının yanı sıra Hititlerin ilk başkenti “Neşa” olarak da anılmaktadır. Bu topraklar, Hitit uygarlığının doğduğu coğrafyanın kalbinde yer alır. Bugün Kayseri ve Ankara müzelerinde sergilenen Kültepe tabletleri, şehrimizi sadece Selçuklu ve Osmanlı mirasıyla değil, dünya uygarlığının başlangıç noktalarından biri olarak da öne çıkarıyor” ifadelerini kullandı.