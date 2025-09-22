Milletvekili Cıngı 'Enflasyon dışında makroekonomik göstergelerde sıkıntımız yok, iyi bir durumdayız'

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında 'Yol Açık' programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram'ın sorularını yanıtladı.

Milletvekili Cıngı, Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulunarak; “Bütün vatandaşlarımız gidip rakamları inceleyebilir, birçok kaynaktan, Dünya Bankası’ndan, Birleşmiş Milletler’in sayfalarından bile takip edebilirler. Ülke olarak bizim enflasyon dışında makroekonomik göstergelerde bir sıkıntımız yok, yani iyi bir durumdayız. Hatta Avrupa Birliği’nin birçok kriterinde üzerindeyiz, ilk üçteyiz. Avrupa’da ne olabilir? Devlet borç stoğu olabilir. Türkiye’nin şu anda, 2025 Ekim itibarıyla hatta Eylül itibarıyla Avrupa’nın en iyi ülkelerinden çok daha iyi durumda olduğunu görüyoruz. Devletimiz borçlu değil, Allah’a şükür. Oranlara baktığımız zaman, mesela gayrisafi millî hasılamızın yüzde 24’leri civarında. Ama Yunanistan’ın toplam gelirinin 1 buçuk katı borcu var. Bizim dörtte beşte birimiz kadar. İtalya neredeyse iki katına yakın. İngiltere, Fransa. Hepsi gayrisafi millî hasılalarının yüzde 70’i, yüzde 80’i, yüzde 90’ı kadar borçlu. Bizim borç stoğumuz yok. Bu büyük bir avantaj. Niye? Devlet ekonomisinin idaresi için” diye konuştu.

“İHRACATIMIZ HER YIL ARTIŞ GÖSTERİYOR, İTHALATIMIZ AZALIYOR”

İhracat rakamlarının her yıl arttığını ifade eden Milletvekili Cıngı, “Merkez Bankası rezervlerimiz 180 milyar doları buldu, tarihi rekorlar kırıyor. İhracatımız her yıl artış gösteriyor, ithalatımız azalıyor. Cari işlemler dengesi açığımız yüzde 1’in altında. Mesela 2002’de yüzde 5-7-8 seviyelerine kadar çıkmıştı, hatırlayın. Bu ekonomi için, özellikle kur rejimi açısından çok tehditkâr bir göstergedir. Ama şu anda yüzde 0,9. Yani belki de 2025 yılında daha da düşecek. 2024’te de yüzde 1’in altındaydı. Yani riskimiz yok. Dövizde patlama riskimiz de yok. Bu ülke çok ciddi ekonomik badireler atlattı. Hepimiz hatırlarız; 90’larda çok kronik enflasyonist bir dönem yaşadık. Fiyatlar 5 yılda bin kat arttı. Benim üniversite yıllarıma denk gelir. Bir ürün alırdınız, ikinci sefer gittiğinizde aynı fiyata bulamazdınız, mümkün değildi. Sürekli döviz artıyordu. Mark, Dolar, her gün üzerine koyardı. Ama şimdi bakıyorsunuz, bu ekonomik istikrar; yani ekonominin temellerinin sağlam kazığa bağlanmış olmasından dolayı gerçekleşiyor. Bu da 2023 seçimlerinden sonra kurulan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin başarısıdır. Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek, Cevdet Yılmaz Bey ise ekonominin başında, bütün bakanlıkların koordinasyonuyla ilgileniyor. Gerçekten istikrarlı bir uygulama ile başarılı” ifadelerini kullandı.