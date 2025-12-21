Milletvekili Cıngı, 'Erciyes'e gelen kayakçılar, 15 dakikada şehir merkezine inip 6 bin yıllık tarihi keşfediyor'

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid CINGI, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Erciyes Kayak Merkezi’nde 2025 sezonunun açıldığını duyurdu. Milletvekili Cıngı, Erciyes’e gelen turistlerin 15 dakikada şehir merkezine inebildiğini, şehir merkezine inen turistlerin ise 6 bin yıllık Kayseri tarihini keşfedebileceğini vurguladı. Milletvekili Cıngı, “Ülkemizin tam ortasında, Kayseri’de sönmüş bir volkan olan ve bazı kaynaklara göre tarihi 60 milyon yıl geriye giden Erciyes Kayak Merkezi; hem altyapısıyla hem sahip olduğu teknik imkanlarıyla hem pist uzunluklarıyla Türkiye’nin en büyük kayak merkezi. Ülkemizi dünyada, sınırlarımızın dışında temsil eden önemli bir kış turizm destinasyonu haline geldi. 2012 yılında hizmete giren Erciyes Kayak Merkezi, bugün 41 adet birbiriyle bağlantılı Alp disiplini şeklindeki pistleriyle, 19 adet mekanik tesisleriyle, toplam 112 kilometreye uzanan pistleriyle ve 154 adet kar yağmadığı zaman kar üreten suni karlama sistemiyle, kar garantili kayak merkezi olarak ülkemizin en büyük kayak merkezi haline gelmiş durumda. Bildiğiniz gibi Kayseri ülkemizin tam ortasında bulunan ve ulaşım açısından çok avantajlar taşıyan önemli bir merkez. Erciyes Kayak Merkezi de şehir merkezine 15 dakika, Uluslararası Kayseri Havalimanı’na 20 dakikalık doğrudan erişim sağlayan otoban kalitesinde yollarla ulaşımın gerçekleştiği, şehre çok yakın bir kayak merkezi. Erciyes Kapadokya bölgesinde olduğu için şehrimize gelen yabancı turist ve yerli turist sadece kayak ve kış sporlarıyla iktifa etmeyip aynı zamanda Erciyes-Kayseri-Kapadokya üçgeninde tarih turizminden kültür turizmine, gastronomi turizmidinden alışveriş turizmine varıncaya kadar çok farklı turizm faaliyetlerinde bulunabiliyor. Bu özelliğiyle Erciyes gerçekten dünyadaki en iyi avantajları sunan kayak merkezlerinden bir tanesi. Kayseri’ye gelen Erciyes kayakçıları, 15 dakikada şehir merkezine inip Kayseri’nin 6 bin yıllık tarihini keşfedebiliyor. Kayseri’nin mantı, sucuk, pastırma, yağlama, yağ mantısı, katmer, nevzine gibi gerçekten tarihe mal olmuş önemli lezzetlerini tadabiliyor. Dolayısıyla bir kayak turisti gelip bir hafta geçirdiği zaman bölgede, hiç sıkılmadan hem çok iyi bir yüksek standartta kayak yaparak hem de bölgenin vermiş olduğu avantajlardan faydalanarak turizmin çok farklı dallarında keyif alarak sıkılmadan zamanını geçirebiliyor.

‘EBEVEYNLERİN YAVRULARIMIZA KAR SPORLARINI ÖĞRETMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUZ’

Erciyes’e gelen turistlerin birçok farklı spor faaliyetinde bulunabildiğini belirten AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, şöyle konuştu: “Erciyes kış turizmi, bütün turizm çeşitlerini birleştiren ve insanların geldiği zaman çok farklı aktivitelerle keyifli zaman geçirebilecekleri bir turizm destinasyonu olarak gün yüzüne çıkıyor. 2026 kış sezonu başlamışken biz de ebeveynlere özellikle sömestir tatili ve hafta sonlarını fırsat bilerek çocuklarımızı dağlara götürmeyi ve yavrularımıza kayak, snowboard ve kar sporlarını öğretmeyi, eğitimlerini aldırmayı tavsiye ediyoruz.”