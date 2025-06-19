Milletvekili Cıngı, Erciyes'in serinliğini TBMM'ye taşıdı

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, “Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin” taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerek merkezin hem Türkiye spor altyapısı hem de uluslararası spor turizmi açısından sunduğu katkıları kamuyla paylaştı. Milletvekili Cıngı, konuşmasında Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin, Türkiye’de dört mevsim hizmet verebilen, çok branşlı ve uluslararası düzeyde rekabet gücüne sahip ender tesislerden biri olduğunu söyledi. Merkezin bin 850 metre rakımda, doğayla iç içe bir konumda yer aldığını ve 8 adet UEFA standartlarında doğal çim futbol sahası, Olimpik yüzme havuzu, Kapalı spor salonu, İki modern fitness salonu, 12 tenis kortu, Sağlık destek birimleri ve sporcu konaklama alanlarının kamp merkezi bünyesinde yer aldığını ifade etti. Merkezin; futbol, basketbol, yüzme, atletizm, bisiklet, triatlon, tenis ve ragbi gibi pek çok branşa hitap edebildiğini belirten CINGI, konum itibariyle şehir merkezine 15 dakika, havaalanına 25 dakika, Kapadokya’ya 45 dakika mesafede olan merkezin, ulaşım kolaylığı sayesinde spor kulüpleri için lojistik avantaj sunduğunu ifade etti. 2 bin 300 metre rakımda yer alan 12 adet tenis kortuyla; Erciyes’in, ulusal ve uluslararası birçok turnuvaya ev sahipliği yaptığını belirten Vekil Cıngı, 2025 yılı kamp sezonunun Uluslararası Tenis Federasyonu takviminde yer alan Dünya Tenis Turu ile açıldığını ve bu kapsamda 50 farklı ülkeden 500’ün üzerinde profesyonel tenisçinin Erciyes’te ağırlandığını söyledi.

Milletvekili Cıngı: “Herkesi, Erciyes’in Zirvesinden Performansın Zirvesine mottosuyla, yalnızca ülkemizdeki değil tüm dünyadaki spor kulüplerini ve modern tesis yapısını bir araya getiren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin gücünü keşfetmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.