Milletvekili Cıngı 'Erciyes Kayak Merkezi'ne turist sayısında da her geçen yıl artış oluyor'

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Çek Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Petr Stephanec ile bir araya geldi. Milletvekili Cıngı, gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yaptığı açıklamada; Çek Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Sn. Petr Stephanec ile Büyükelçilik rezidansında yaptığımız görüşmede Çekya ile Kayseri’nin ticari, turistik ve sosyal işbirliğini daha öteye nasıl taşıyabileceğimizi istişare ettik. Ülkesinde yapılan seçimlerin Çek halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Her ne kadar TBMM Çekya Dostluk Grubu Başkanlığı görevini yürütüyorsak da bugünkü buluşma sebebimiz Kayseri’ydi. Zira kendisini Kayseri’ye davet ettik ve inşallah Kasım ayı içinde resmi ziyaretler için şehrimizde misafir etmekten mutluluk duyacağız. Bilindiği gibi Çekya’dan Erciyes Kayak Merkezi’ne charter uçuşlarla gelen turist sayısında da her geçen yıl artış oluyor. İnşallah Sn. Büyükelçimizin de gayret ve yönlendirmeleriyle ikili ilişkilerimizi bütün boyutlarıyla daha da geliştireceğiz. Tabii ki bu sürece Çekya Büyükelçimiz Sn. Metin Feyzioğlu da önemli bir katkı sağlıyor. Kendilerine teşekkürler ediyorum” ifadelerini kullandı.