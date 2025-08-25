Milletvekili Cıngı, 'Erciyes, plaj voleybolunun da ülkemizdeki önemli adreslerinden biri haline geldi'

23-24 Ağustos tarihlerinde Erciyes’te düzenlenen “En Havalı Plaj Voleybolu” turnuvasında 20 erkek takımı ve 8 kadın takımı olmak üzere toplam 84 sporcu mücadele etti. Erciyes Kayak Merkezi Tekir Yaylası, 2 bin 200 metre irtifada takımlar kıyasıya mücadele etti. Plaj Kupası sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, “Erciyes’te yine Türkiye’nin ilkleri gerçekleşti. Dünyanın en yüksekteki Plaj Voleybolu Kupası başarıyla sona erdi. Geçtiğimiz yıllarda yüzlerce uluslararası müsabaka yapılan Erciyes’te yine muhteşem bir organizasyonla sporcular ter döktü. Kar voleybolunu da ülkemize ilk kazandıran Erciyes, artık plaj voleybolunun da ülkemizdeki önemli adreslerinden biri haline geldi. Erciyes’in bu noktada en çekici özelliği, şehirden arkadaş gruplarıyla gelenlerin sürekli açık olan sahalarda hemen takımları oluşturup diledikleri zaman voleybol keyfini sürebilmeleri. Tek şart ayakkabıları çıkartıp yalın ayakla o incecik kuma basmak” ifadelerinde bulundu.