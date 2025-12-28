Milletvekili Cıngı, 'Erciyes'te ziyaretçi hedefimiz bu sezon 3 milyon'

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Gündem Turizm programına konuk olarak moderatör Mehmet Doğan’ın sorularını yanıtladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı Erciyes’e gelen ziyaretçi hedefinin bu sezon 3 milyon kişi olduğunu, Erciyes’in Kayseri’ye yılda 200-250 milyon dolar katkı sağladığını vurguladı. Milletvekili Cıngı, “Erciyes her yönden kışın Kayseri’de çok farklı bir hava estiriyor. Hem ziyaretçi trafiği artacak. Hem gelen sayısı artacak. Hem de Erciyes üzerinden doğan ekonominin boyutları yükselecek. Ticaret Odası Başkanımız ile iki gün önce güzel bir program vardı. Hem ülke ekonomisi hem de Kayseri ile alakalı güzel bir panel gerçekleşti. Ticaret Odası Başkanımız ölçümler yapıyor. ‘200-250 milyon dolarlık bir ekonomi oluşturuyor’ dedi. 2022’lerde, 2023’lerde yaptığımız araştırma ve anketlerde yaklaşık 100 milyon doların üzerindeydi ama 200-250 milyon dolarlık bir ekonomiyi Ticaret Odası Başkanı’ndan duyunca çok daha mutlu oldum. İnşallah 300 milyon dolar, 400 milyon dolar ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya devam ederiz. Allah’a çok şükür bugün hayal edemediğimiz yerlerdeyiz. 250-300 binler civarında sezonluk ziyaretçi trafiğine şahit oluyorduk. Şimdi 3 milyonları konuşuyoruz. Hedefimiz bu sene 3 milyon. Nereden nereye geldik. Ondan sonra yetmemeye başladı, yeni pistler açtık, yeni otoparklar yaptık. Kayseri uluslararası standartlarda kayak merkezi kazanmış oldu. Hem de artık buradan müthiş bir ekonomi doğuyor. Bunun yanı sıra 2017 yılından itibaren kiralık uçaklarla yurt dışından turist ağırlamaya başladık” şeklinde konuştu.