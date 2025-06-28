Milletvekili Cıngı 'Erciyes, Türkiye'de bisiklet rotaları yapılmış tek dağdır'

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında 'Gündem Turizm' programına katılarak moderatör KAYOTED Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan'ın sorularını yanıtladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Erciyes Dağının Kayseri için önemine değinerek;“Kışın tamam Erciyes kendi kendini besliyor ama o yapılan yatırımları sadece 4-5 aylık süreye bağımlı bırakmayalım. 12 ay dağımızı kullanalım kaygısı güttük hep. Vizyonumuz işte 365 gün Erciyes’ti. Türkiye'de tek bisiklet rotaları, yürüyüş yolu rotaları yapılmış, tırmanış rotaları yapılmış dağdır Erciyes. Yani 180 kilometre bisiklet rotası çıkarttık. Ve biz teker teker oraları gezdik. Bir o kadar yürüyüş rotaları çıkardık. Erciyes'in muhteşem yerlerinde. İnsanlar ellerinde haritalar alıyorlar gittikleri yerlerde işaretlemeli. Ondan sonra konaklayabilecekleri, durabilecekleri yerler var. Çeşmeleri dikkate aldık. Çok profesyonel haritalar çıkarttık. Böyle bir şey yok Türkiye'de. Hala yok başka bir dağda. Bir de bizim oradaki hedefimiz Erciyes'te bisikleti bir simge haline getirelim. Ondan sonra da Kayseri’de bir bisiklet aydınlanması yaşayalım. Şehir merkezinde dümdüz bir şehir, bisiklet için de çok uygun ama biz bisiklet kullanamıyoruz. Trafikte bu işin hala tam şuuruna vakıf olmayan bakış açıları değiştirmemiz lazım. O yüzden bisikleti önceleyelim istedik. Bisikleti gündeme getirelim istedik. Bisiklet festivalleri yaptık mesela. Bisiklet yarışlarında pandemide 2020-2021 yılında bir bisiklet federasyonu var merkezi İtalya'da. O takvimde dünyada en fazla yarış yapılan yer Erciyes'ti. 2020 ve 2021’de. Pandemiden dolayı insanlar yarış yapmak istemediler. Biz de üstüne üstüne gittik. Tam markalaşmanın zamanı diye. Herkes çekildiği zaman yani bir yıl 36 tane ikinci yıl 24 tane uluslararası yarış yaptık. Bisiklet yarışları. Ve hep profesyonel yani tüm dünyadan takımlar geldiler. Ondan sonra bisiklet, antrenman kampları yapıldı Erciyes’te. Yüksek irtifa kampları. Sonra sağ olsun Memduh Büyükkılıç başkanıma konunun önemini anlattık. Bakan Bey'e anlattık. Yüksek İrtifa Kamp Merkezimiz yapıldı. Bütün sportif branşları neredeyse içine alacak şekilde. 12 tane tenis kortu var galiba. 2300 metrede 12 tane tenis kortu olan bir dağ yok dünyada. Şu anda tenis müsabakaları yapılıyor. Geçen sene 500 sporcu geldi. Bunlar hep dağın kullanımıyla alakalı ama yaz kullanımında birazcık daha spesifik gruplar geliyor. Sporcular geliyor, antrenmancılar geliyor, bisikletçiler geliyor” diye konuştu.