Milletvekili Cıngı, 'Gençlerimizi iyi birer teknik personel olarak yetiştirerek, ülkemiz sanayisine hazırlayacağız'

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ile Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Kayseri’de meslek okullarında okuyan öğrencilerin Avrupa’da yaz stajına gönderilmesi konusunda toplantı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantı neticesinde; Almanya, Fransa, Hollanda gibi ülkelere bu sene 25 Meslek Lisesi öğrencisini staja gönderme hedefinde oldukları belirten AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Şehrimizde meslek liselerinde okuyan öğrencilerimizi Avrupa’da yaz stajına göndererek hem mesleki bilgilerini artırmak hem de global vizyona sahip teknik insanlar olarak yetişmelerini sağlamak için gayret ediyoruz. Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yaptığımız toplantıda Almanya, Fransa, Hollanda gibi ülkelere bu sene 25 meslek lisesi talebesini staja gönderme hedefimizi masaya yatırdık. Zaten İl Müdürlüğümüz Erasmus tarafından akredite edildiği için proje kapsamında birçok öğrencimizi muhtelif ülkelere gönderiyor. İlaveten Almanya’da kurulu Avrupa Kayserili İşverenler Birliği AKİB ve UID gibi derneklerle birlikte yeni staj yerleri organize ediyoruz ve bu işletmeleri Müdürlüğümüz yerinde denetleyerek uygunluk veriyor. Müdürlüğümüzün ARGE bölümündeki başarılı hocalarımız ve idarecilerimizin de yoğun gayretleriyle gençlerimizi Erasmus fonlarını da kullanarak iyi birer teknik personel olarak ülkemiz sanayisine hazırlayacağız. Mevcut imkanlara AKİB ve diğer hemşehri derneklerimizi de dahil ederek mesleki eğitimi daha etkin bir süreçle ideal hale getirmeye çalışacağız. Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde emeği geçen tüm idarecilerimize, hocalarımıza ve yurt dışında bizleri kırmayarak stajyer öğrenci kabul eden hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” açıklamlarında bulundu.