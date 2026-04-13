Milletvekili Cıngı: 'Her yıl ortalama 1 ila 1,5 milyon vatandaşımız iş hayatına kazandırılıyor'

İŞKUR’un son yıllarda istihdam piyasasında aktif bir yönlendirici haline geldiğini belirterek, “Her yıl ortalama 1 ila 1,5 milyon vatandaşımız iş hayatına kazandırılıyor. Bu, genç ve dinamik nüfusumuzun üretim gücünü artıran stratejik bir başarıdır.” dedi.

Milletvekili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Gençliğin Üretim Çağı – GÜÇ Projesi kapsamında yürütülen “Geleceğim Meslekte” programına da dikkat çekti. Programla birlikte bin 625 iş ve meslek danışmanının sahada aktif görev yaptığını, Mart 2026 itibarıyla 100 bin öğrenciyle birebir görüşme gerçekleştirildiğini ve 2028’e kadar 750 bin gence ulaşılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Cıngı, işverenlere yönelik desteklerin de istihdamı güçlendirdiğini vurguladı: “İŞKUR’un işbaşı eğitim programlarıyla bir çalışanın 6 aylık maliyetine denk gelen yaklaşık 240 bin TL’lik destek sağlanıyor. Meslek lisesi mezunlarında bu oran yüzde 30 artırılıyor. Kadın istihdamına yönelik teşvikler de aynı şekilde artırımlı uygulanıyor.”

2028 yılına kadar 475 milyar TL kaynakla 3 milyondan fazla gencin istihdama kazandırılmasının hedeflendiğini belirten Cıngı, Kayseri’nin güçlü sanayi altyapısı sayesinde bu süreçten en fazla fayda sağlayacak illerden biri olacağını ifade etti.

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve İŞKUR yönetimine teşekkür eden Cıngı, “Gençlerimizin üretime katılımı, Türkiye’nin kalkınma yolculuğuna güçlü bir ivme kazandıracaktır.” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Bu haber, Kayseri’nin genç nüfusunun üretim gücünü artırma hedefinde ulusal istihdam politikalarının merkezinde yer aldığını gösteriyor.