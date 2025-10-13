Milletvekili Cıngı: 'Kapadokya'ya gelen turisti Erciyes'e çekmeyi başardık'

Kapadokya Alan Başkanlığı Kayseri Hizmet Binası, Tarihi Kayseri Mahallesi’nde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Kapadokya Alan Başkanlığı Kayseri Hizmet Binası Açılış Töreni’ne Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun ve Vakfılar Bölge Müdürü Murat Seçilir katıldı.

Kayseri’nin bir dönem Kapadokya’ya gidiş/geliş noktası olarak kullanıldığını fakat günümüzde bu algının değiştirildiğini ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Kapadokya bölgemiz yalnızca Nevşehir ve çevresini değil; aynı zamanda Kayserimizin bir kısmını da kapsıyor. Bu noktada oluşan turizm hazinesinden şehrimizin de pay alması hayati bir önem taşıyor. Kayseri’nin yalnızca Kapadokya gidiş/geliş noktası olarak kullanılmasından hep serzenişte bulunuyorduk. 2011’de Erciyes A.Ş.’nin kurulmasıyla bu durumun değiştirilebilmesinin mümkün olduğunu gördük. Eğer ki elinizde insanları cezbedecek bir ürününüz yoksa gelip de burada vakit geçirmelerini bekleyemeyiz. 2011’de Erciyes turizminin başlamasıyla beraber bu entegrasyon kurulmaya başlandı. Şehrimizin ‘amiral gemisi’ pozisyonunda olan Erciyes turizmini Kapadokya’yı da içerisine alacak şekilde planlamaya aldık. Kapadokya bizlere rakip değil; aksine Erciyes ile bir bütün halinde olduğunu vurguladık. Bu planlar doğrultusunda da Kapadokya’ya gelen ziyaretçileri, bir gün Kayseri’de vakit geçirmeleri adına planı şekillendirmeye çalıştık. Erciyes turizminin yurtdışına açılmasıyla beraber Kapadokya turizmi üzerinden daha fazla pay almaya başladık. Özellikle pandemi sonrası dönemde Kapadokya’ya gelen turisti Erciyes’e çekmeyi başardık” diye konuştu.