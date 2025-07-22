Milletvekili Cıngı, Kayseri'deki Üniversitelerin Avantajlarını Mecliste Anlattı

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, TBMM’de “Üniversite Tercih Süreci ve Kayseri’deki Üniversitelerin Avantajları” konulu basın toplantısı düzenledi. Milletvekili Cıngı YKS sonuçlarının ardından başlayacak üniversite tercih dönemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunarak: “Üniversite tercihi yalnız bir bölüm seçmek değil, aynı zamanda nasıl bir şehirde yaşayacağınızı, kişisel gelişiminizi ve sosyal çevrenizi de belirlemektedir. Kayseri bu anlamda Türkiye'nin öğrenci dostu şehirlerinden birisi olarak en ön sıralarda fark edilmekte. Türkiye'nin ortasında yer alan konumuyla, kara ve demiryolu ulaşımı çok rahat. Kayseri Havalimanı, iç ve dış uçuşlarıyla, şehirlerarası erişimi oldukça kolaylaştırmaktadır. Şehir içi ulaşımda ise, Büyükşehir Belediyesinin öğrencilerimize tanıdığı çok sayıda avantajlardan bahsetmek mümkün. Dolayısıyla bu toplu taşıma, özellikle geniş raylı sistem ağı sayesinde de, öğrencilerimiz hem ekonomik, hem de konforlu bir ulaşım imkanına kavuşmaktadırlar. Kira ve temel giderlerin, diğer büyükşehirlere oranla çok daha düşük olması, öğrencilerin ve ailelerin bütçesini yormadan eğitim almasını sağlar. KYK ve vakıf yurtlarının geniş kapasitesi, uygun kiralı özel yurtlar ve apartlar ile öğrenciler güvenli bir ortamda barınma imkanına kavuşurlar. Ayrıca şehrimiz, gelişmiş hastaneleriyle, sağlık hizmetlerine erişimde örnek bir yapıya sahip. Tiyatro, sinema, konser, gençlik merkezleri, müzeler, sanat galerileri, festivaller ve spor etkinlikleriyle Kayseri, öğrencilerin sosyal gelişimini de desteklemektedir. Olimpik yüzme havuzlarından Erciyes Kayak Merkezi'ne kadar geniş bir yelpazede spor altyapısı mevcuttur. Özellikle Erciyes dağ hem kış hem de yaz sporlarında gençler için sadece önemli bir kayak ve snowboard merkezi olmakla kalmayıp, tüm dünyadan turistlerin ziyaret ettiği ve yüzbinlerce insanın kış tatilini geçirttiği önemli bir sosyalleşme mekanı olarak da ön plandadır. Düşük yaşam maliyetleri, zengin sosyal ve sportif etkinlik imkanları, aktif öğrenci kulüpleri ve dinamik şehir yapısıyla, Kayseri tam anlamıyla bir öğrenci dostu şehir profili çizmektedir. Kayseri eğitimde kaliteyi, şehirde huzuru, sosyal hayatta zenginliği ve mezuniyette istihdamı aynı anda sunabilen ender şehirlerden bir tanesidir. Kayseri'yi tercih ederseniz sadece bir üniversite değil, geleceğe emin adımlarla atılacak bir yönde belirlemiş olacaksınız. Bu sebeple diyoruz ki, Kayseri bir tercih değil, hedefiniz olsun. Bu cümle yalnızca bir slogan değil, şehrimizin sunduğu fırsatların kısa ama güçlü bir özetidir.” ifadelerini kullandı.