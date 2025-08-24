Milletvekili Cıngı; “Kayseri, Kapadokya'nın giriş noktası'

  • Haberler
Soğanlı Vadisi 2. Geleneksel Turizm Festivalinde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, 'Şehrimize gelen yerli yabancı turiste, tarihini, coğrafyasını, tabii güzelliklerini, kültürünü, gastronomisini her şeyiyle anlatmak zorundayız. Soğanlı bizim turizm hazinelerimizin en önemlilerinden bir tanesi. Kayseri Kapadokyasının giriş noktası. Dolayısıyla bizim için çok büyük öneme sahip' dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Valiliği iş birliğinde Soğanlı Vadisi 2. Geleneksel Turizm Festivali düzenlendi. Yeşilhisar ilçesi sınırlarında Soğanlı’da düzenlenen festival, çeşitli etkinlikler ve konserlerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri’nin önemli bir turizm şehri olma yolunda ilerlediğinin altını çizerek; “Şehrimiz turizm bölgesi olma yolunda hızla ilerliyor. Kışın Erciyes’e artık tüm dünyadan insanlar geliyor. Yaklaşık 5 ülkeden de charter uçaklarla yabancı misafirlerimiz geliyorlar. Dolayısıyla çok kadim bir şehir olan Kayseri’nin bütün altyapısını kullanarak şehrimizin turizmini geliştirmek zorundayız. Şehrimize gelen yerli yabancı turiste, tarihini, coğrafyasını, tabii güzelliklerini, kültürünü, gastronomisini her şeyiyle anlatmak zorundayız. Soğanlı bizim turizm hazinelerimizin en önemlilerinden bir tanesi. Kayseri Kapadokyasının giriş noktası. Dolayısıyla bizim için çok büyük öneme sahip. Yıllardır kendi halinde bir turizm beldesi olarak devam ederken Büyükşehir Belediye Başkanlarımız ve Valiliğimizin çok büyük yaıtırımlarla artık çok daha profesyonel bir turizm destinasyonu haline geldi. Burada görmüş olduğunuz altyapı, Turizm Bakanlığımızın destekleriyle, Valiliğimizin destekleriyle bu bölge çok daha farklılaştı. Daha gezilebilir, görülebilir hale getirildi. Bu markanın halkımızın şuurunda daha fazla yer edinebilmesi için bu gibi festivaller yapılıyor. Soğanlı’da bu yıl festivalin 2’ncisini yapıyoruz. Geçen sene başlamıştık. Bugün de yenisini yapıyoruz, daha canlı daha aktif, daha fazla ziyaretçinin geldiği çok güzel bir festival oluyor” ifadelerini kullandı.

