Milletvekili Cıngı, “Kayseri kuruyemişte kendi markasını oluşturmalı”

Yani burada bir paketleme ortamı oluşsa, pazarlamayla katma değerini artırarak, karlılığımızı artırarak, Kayseri menşeili bir kuruyemiş markası çıkartması da hububatçılar kooperatifinin bir vazifesi olursa ben Kayseri milletvekili olarak çok mutlu olurum” dedi.

Hububatçılar Kooperatifi tarafından Oruçreis Mahallesi'nde yaptırılacak olan 64 iş yerinin temel atma töreni gerçekleştirildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri menşeili bir kuruyemiş markası çıkarılması gerektiğini söyleyerek, “Bugün yine Kocasinan'da şehrimizin ticaretiyle, üretimiyle alakalı güzel bir iş için beraber olduk. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Tabii ticarette mekan işin kalitesiyle, potansiyeliyle, hacmiyle çok alakalı. Şimdiye kadar dağınık olarak yapılan hububat ticareti inşallah bu güzel mekanda pırıl pırıl oluşacak. Teknolojik altyapıya sahip Bu yeni sitede tabii ki şehre çok daha fazla katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla biz burada artık şehir olarak birçok kalemde Türkiye'de istihsalde ilk üçteyken bunun daha katma değerli bir yola girmesi için gayret sarf etmek zorundayız. Bu güzel kooperatif kurulmuş güzel de netice verecek ama Türkiye'de kabak çekirdeğinde, ay çekirdeğinde birinci olmamıza rağmen bir kuruyemiş markamız yok. Yani burada bir paketleme ortamı oluşsa, pazarlamayla katma değerini artırarak, karlılığımızı artırarak, Kayseri menşeili bir kuruyemiş markası çıkartması da hububatçılar kooperatifinin bir vazifesi olursa ben Kayseri milletvekili olarak çok mutlu olurum” diye konuştu.