Milletvekili Cıngı 'Kayseri'nin Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak belirlenmesi Türk dünyasıyla olan bağlarımızı güçlendirecek'

TBMM’de söz alan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri’nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini ifade ederek konuyu gündeme taşıdı.

Milletvekili Cıngı, “Bugün bu yüce kürsüden memleketim Kayseri'nin, TÜRKSOY tarafından 2027 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesini müjde olarak sizlerle ve halkımızla paylaşmak için söz almış bulunuyorum. Resmî adı Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı olan TÜRKSOY; 1993 yılında Türk dünyası ülkeleri arasında kültürel iş birliğini geliştirmek, ortak değerleri korumak, bu değerleri gelecek nesillere aktarmak ve tüm dünyaya tanıtmak amacıyla kurulmuş uluslararası bir teşkilattır. TÜRKSOY, her şeyden önce Türk dünyasının ortak kültürel mirasının görünür kılınması açısından büyük bir önem taşımaktadır ve Türk dünyasının UNESCO’su olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bu süreçte de 2012 yılından bu yana her yıl bir şehir, 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' ilan edilmekte ve o şehir, yıl boyunca Türk dünyasının tarihi ve kültürel vitrini hâline gelmektedir. Kültür başkenti seçimi yapılırken; aday şehirlerin tarihi birikimi, kültürel mirası, altyapı kapasitesi ve uluslararası organizasyonel kabiliyeti gibi kriterler dikkate alınmaktadır. Bu kapsamda belirlenen kriterlerin tamamını fazlasıyla karşılayan Kayseri, bu büyük sorumluluğu üstlenecek şehir olarak belirlenmiş ve 2027 yılı için kültür başkenti ilan edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesinin nedenlerini açıklayan Milletvekili Cıngı, “Neden Kayseri? Çünkü Kayseri, 6.000 yıllık kesintisiz tarihiyle Anadolu'nun en köklü şehirlerinden birisidir. MÖ 4000’lerde Kültepe’de başlayan ticaret ve medeniyet birikimiyle insanlık tarihine yön veren kadim merkezlerimizdendir. Gevher Nesibe Şifahanesi gibi dünyanın ilk tıp merkezlerinden birine ev sahipliği yapmış; ilmi ve hikmeti önceleyen bir medeniyet anlayışının temsilcisidir. Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan mimari ve ilim geleneğinin en güçlü taşıyıcılarından bir tanesidir. Mimar Sinan gibi dünya çapında bir dehanın yetiştiği, sanat ve estetik anlayışını zirveye çıkaran bir kültürün beşiğidir. Hunat Hatun Külliyesi, Sahabiye Medresesi, Döner Kümbet gibi eserleriyle 1100’lerden bugüne Türk-İslam medeniyetinin mimari zarafetini günümüze taşıyan bir açık hava müzesidir. Ahilik geleneğinin güçlü şekilde yaşatıldığı, ticaretin ahlakla buluştuğu köklü bir esnaf kültürüne sahiptir. 1200’lerde organize edilen ve dünya tarihinde kayıtlı uluslararası ilk fuar olma özelliği taşıyan Yabanlu Pazarı'na ev sahipliği yapmış uluslararası bir merkezdir. Türk-İslam medeniyetinin dayanışma, paylaşma ve üretim anlayışını günlük hayatın merkezine yerleştirmiştir. Erciyes'i ve Kapadokya bölgesi içinde bulunan muhteşem coğrafyasıyla turizmde uluslararası bir marka hâline gelmiş; kültürle turizmi bütünleştiren güçlü bir altyapıyı oluşturmuştur. Geçmişiyle geleceği aynı potada buluşturabilen, çağdaş ve herkes tarafından gıptayla takip edilen güçlü bir şehircilik vizyonuna sahiptir” diye konuştu.

Kayseri’nin tarihi miras ve gelecek vizyonuna değinen Milletvekili Cıngı; “Kayseri'nin hikayesi, Türklerin Anadolu'daki hikayesiyle beraber yazılmış; Danişmendliler'den Selçuklular'a ve sonrasında Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'e uzanan tarihiyle Türk-İslam medeniyetinin taşıyıcı kolonlarından birisi olmuştur. Kızık, Avşar, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Peçenek, Kılıçarslan, Alparslan, Battalgazi, Semerkant gibi isimler, Kayseri'de birer yer adı olmanın çok ötesinde; köklerimizin, hafızamızın ve medeniyet yürüyüşümüzün hâlâ yaşayan izleridir. Dolayısıyla; 'Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri' olarak 2027 boyunca düzenlenecek uluslararası faaliyetlerle şehrimizin bu özelliklerini ön plana çıkartırken, aynı zamanda Türk dünyasının şehrimizdeki müşterek değerlerini de soydaşlarımıza aktarma imkanımız bulunacaktır. Bu kapsamda Kayseri'de; konserlerden sergilere, akademik çalışmalardan kültürel buluşmalara kadar geniş bir yelpazede etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetler, Türk dünyasındaki akrabalarımızla sadece kültürel değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bağların da güçlenmesine katkı sağlayacaktır” açıklamasını yaptı.

Ayrıca Milletvekili Cıngı, Kültür Başkenti seçilen Kayseri’nin bu kararla birlikte tarihi ve kültürel anlamda ön plana çıkacağını belirterek; “Kayseri'nin Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak belirlenmesi; Türk dünyasıyla olan bağlarımızı daha da güçlendirecek, ortak dil, tarih ve kültür şuurunu daha görünür hâle getirecek, kültürel diplomasi alanında yeni ve kalıcı iş birliklerinin önünü açacak, Kayseri'yi uluslararası ölçekte daha görünür ve etkili bir konuma taşıyacak, turizmden ekonomiye, sanattan akademiye kadar geniş bir tesir alanı oluşturacak ve en önemlisi, ortak medeniyet hafızamızı yeniden canlandıracaktır. Bu vesileyle Kayseri'nin 2027 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçilmesi sürecinde emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere; Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç'a, TÜRKSOY Genel Sekreterliği'ne ve sürece katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor; yüce meclisimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" şeklinde konuştu.