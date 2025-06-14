Milletvekili Cıngı 'Kayseri son 30 yılda sanayileşmede muhteşem bir gelişme gösterdi'

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) tarafından Kayseri şubesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Kültepe Ekonomi Zirvesi Kayseradar medya sponsorluğunda gerçekleşti.

Program kapsamında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Şehrimize değer katacak önemli organizasyonlardan bir tanesini de daha idrak ediyoruz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen Kayseri şubemizin artık geleneksel hale getirdiği 5. Kültepe Ekonomi Zirvesinde Sayın Ticaret Bakanı, Kayseri Milletvekilleri, önceki dönem bakanlarımızın, Türk İş Dünyası temsilcilerinin katıldığı aynı zamanda sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın da yoğun ilgi gösterdiği çok önemli bir zirve. Çok değerli konuklar birbiri ardına değerli panellere katılıyorlar. Tabii biz Kayseri olarak son 30 yılda sanayileşmede muhteşem bir gelişme gösterdik. Ama artık değişen dünya konjonktürüne mal ve hizmet ticaretine uygun yeni modeller de geliştirmemiz gerekiyor. Şu anda artık neredeyse Türkiye ihracatının yarısına yakını hizmet sektörüne doğru kaydı. Yavaş yavaş mal üretimi başka ülkelere kaymaya başladı. Türkiye daha ziyade yazılımda, savunma sanayinde, turizmde, müteahhitlikte çok önemli işlere, çok büyük başarılara imza atmaya başladı. Dolayısıyla bu gibi zirveler aslında uzmanların görüşlerinin Kayseri’mizdeki sanayicilere yansıtılması ve onların da bir noktada eğitilmesi açısından, vizyon kazanmaları açısından, yeni iş imkanları ve yeni pazarlara ulaşımları açısından çok önemli. Ben Askon ailesine çok teşekkür ediyorum, bu değerli faaliyeti şehrimizde sürekli olarak devam ettirdiği için” ifadelerini kullandı.