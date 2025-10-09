Milletvekili Cıngı, 'Kayseri Türkiye'de bu sektörün lideri pozisyonunu elde etmiş en önemli üretim üssümüz'

OSB Uluslararası Fuar Merkezi’nde 8-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 4’üncü ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı dün ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuarın 2. Gününde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Kayseri’miz yine çok muhteşem bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Zaten son 40 yıldır artık mobilyada Kayseri Türkiye'de söz edilen ve bu sektörün lideri pozisyonunu elde etmiş en önemli üretim üssümüz. Kayseri Organize Sanayi Bölgemiz Türkiye'nin yekpare olarak en büyük yüzölçümüne sahip bölgesi ve de bu müstesna bölgede çok değerli, çok kıymetli markalarımız tüm Türkiye'ye hatta tüm dünyaya üretim yapıyorlar. Mobilyada gerek döşemeli grup, gerek yatak odası, yemek odası, genç odası, bebek odası gibi bütün gruplarda Kayseri marka olmuş bir bölgemiz. Onun hakkını verecek ölçüde de bir fuar organizasyonuna şahitlik ediyoruz. Organize Sanayi Bölgemizin muhteşem fuar alanı dolmuş vaziyette. Bütün katılımcılarımız yerlerini almışlar ve çok da yoğun bir yerli yabancı misafir akımı var. Görüştüğümüz bütün stand sahipleri, bütün firma sahipleri, yöneticileri de hareketten ve şu anda ikinci gün olmasına rağmen alınan siparişten, yapılan işten memnunlar. İnşallah yavaş yavaş bunlar başlangıç olsun, henüz dördüncüsü. Bu onuncusu, yirmincisi olduktan sonra da dünya çapında bir mobilya fuarı olmaya aday bir organizasyon. Zira baktığınız zaman Avrupa'da artık 60.sını, 70.sini hatta 100.sünü yapan fuarlar var. Onlarla tabii ki yarışmamız mümkün değil ama Kayseri olarak başlangıç safhasındaki bir fuar organizasyonunun bu denli başarılı olması bizleri de mutlu ediyor. İnşallah bu gibi vesilelerle üretim potansiyelimiz, istihdamımız, Türkiye devletimize olan katkımız daha da artacak ve bütün üreticilerimiz daha mutlu günlere ulaşacaklar” diye konuştu.