Milletvekili Cıngı 'Koramaz Müzesi'ni açtık. Etrafında bir tane kafe yok'

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında 'Yol Açık' programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram'ın sorularını yanıtladı.

Kayseri’de turistlerin, turizm lokasyonları çevresinde vakit geçirebilecekleri alanların olmadığını belirten AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Koramaz Müzesi’ni açtık. Müze de çok güzel eline sağlık Büyükşehir Belediyemizin. Gürcan Başkan orada müthiş bir eser ortaya koydu. Etrafında ne var? Bir tane kafe yok. Yan tarafında mesela yıkık bir bina. Buna mevzuat da mani oluyor birçok şeye belki. Ama orada biz kafe, restoran, hediyelik eşya, işte belki bir butik vesaire, oranın mahalli gıdasının satıldığı, mahalli kıyafetlerinin satıldığı, gelen yerli-yabancı turiste hatıra olarak bir şeyler verebileceğimiz ortamları sağlamazsak, bu turizm olmuyor. Şimdi Koramaz Vadisi, muhteşem bir vadi. Ama insanların, yazın yürüyebilecekleri o kadar çok rota var ki. Sultan Sazlığına insanlar niye geliyor, kuş fotoğrafları çeksin, göçmen kuşları gözlemlesin ama etrafta gelen insanların kalabileceği, işte keyif yapabileceği veya o mahiyette gelen işte yabancıların, yerli turistlerin oturup kaynaşacakları, ortamlarımız yok. Bu altyapıları da muhakkak zaman içerisinde tamamlayacağız, ümit ediyorum. Ama tek başına bir şey yapmanız yeterli olmuyor” diye konuştu.