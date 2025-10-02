Milletvekili Cıngı: “Mafya devleti İsrail, gazetecilerin görevlerini yapmalarına izin vermiyor”

AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Üyesi Murat Cahid Cıngı, Fransa’da gerçekleştirilen AKPM toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail’in Gazze’de görevini yapan gazetecilere yönelik saldırılarına sert sözlerle tepki gösterdi. Milletvekili Cıngı; “Gazze akıl almaz bir insani krizle karşı karşıya. Yüz binlerce sivil, amansız şiddete, yerinden edilmeye ve temel ihtiyaçlardan yoksun bırakılmaya katlanıyor. Yine de cesur gazeteciler, dünyanın bu zulmü görüp kaydetmesi için her şeylerini riske atıyor. Ancak mafya devleti İsrail, gazetecilerin görevlerini yapmalarına izin vermiyor ve onları haksız yere engelliyor. Deliller göz önünde, enkaz altına gömülmüş kameralar, kana bulanmış "Basın" yelekleri, gazetecilerin evlerinde öldürülen aileleri. Gazeteciyi susturun ve Filistin halkının acılarını gizleyin. Bu tam anlamıyla bir savaş suçudur” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de en az 248 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğünü hatırlatan Milletvekili Cıngı, çok sayıda gazetecinin hala İsrail zindanlarında esir tutulduğunu belirterek: “Basın özgürlüğü ve sivillerin korunması evrensel kurallardır. Öldürülen her gazeteci, İsrail'in hesap vermesi gereken bir savaş suçudur. Ölenleri geri getiremeyiz, ancak en azından İsrail'in uluslararası mahkemelerde hesap vermesini sağlayarak ruhlarının huzur içinde olmasını sağlayabiliriz” şeklinde konuştu.