Milletvekili Cıngı, Mandacılığın geliştirilmek için kolları sıvadı

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kanbur ve öğretim üyeleri, Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Topçu ve yetkililerinden oluşan heyetle ile birlikte Develi ilçesindeki Soysallı, Çayırözü ve Sindelhöyük mahallelerinde faaliyet gösteren manda çiftliklerinde incelemelerde bulundu.

Milletvekili Cıngı, geçtiğimiz günlerde Kayseri’de düzenlenen Mandacılık Çalıştayının ardından bölgede mandacılıkla uğraşan işletmeleri ziyaret ederek, sektörün mevcut durumu hakkında bilgiler aldı. Manda yetiştiriciliği yapan üreticilerle bire bir görüşmeler gerçekleştiren heyet, karşılaşılan sorunlar ile ilgili çözüm yolları üzerine istişarelerde bulundu.

Milletvekili Cıngı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada mandacılığın geliştirilmesi için gerekli adımların atılacağını ifade ederek; “Meclisin kapalı olduğu bu yaz döneminde şehrimize değer katacak projeler ortaya koymaya ve onları doğru biçimde yürütmeye çalışıyoruz. Mandacılık, hem mahalli kalkınma hem de hayvancılık sektörümüzün çeşitlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz ay yaptığımız Mandacılık Çalıştayında tespit ettiğimiz problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapıyoruz. Kayseri’nin belirli bölgelerinde geleneksel olarak devam eden büyük potansiyelin farkındayız. Bugün bu bölgelerin en önemlilerinden Develi ilçemizin manda yetiştiriciliği yapılan 3 mahallesindeki yetiştiricilerin meselelerini ilk ağızdan ve yerinde dinledik. Akademik çevrelerden ve teknik kurumlardan temsilcilerimizle birlikte çözüm odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. ‘Made in Kayseri’ etiketli manda ürünlerini hem yurt içinde standartlara uygun şekilde pazarlamak hem de ihracatını yapmak için sağlam bir altyapı oluşturmaya önem veriyoruz. Diğer bölgelerimizdeki manda yetiştiricilerimizi de en kısa sürede aynı çalışma grubuyla ziyaret edip daha sonra pazarlama ve markalaşma çalışmaları için yol haritamızı çıkaracağız. Mandacılık projesine ERÜ Veterinerlik Fakültesindeki profesörlerimiz de önemli katkılar sağlıyorlar. Bu yönüyle ortaya koyduğumuz proje üniversite sanayi işbirliği açısından da bir örnek teşkil edecek. Mandacılığın geliştirilmesi adına gerekli adımların atılması için hep birlikte azami gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.