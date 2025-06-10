Milletvekili Cıngı, 'Memleketim Kayserim' şiirini sosyal medyada seslendirdi
AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, kendisinin kaleme aldığı 'Memleketim Kayserim' adlı şiiri seslendirerek Kayserili hemşehrileriyle paylaştı. Cıngı, tüm Kayserililerin bayramını kutladığını ifade ederek, 'Tüm hemşehrilerimizin ve vatandaşlarımızın bayramını tekrar tebrik ediyorum' dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kendisinin kaleme aldığı “Memleketim Kayserim” adlı şiiri seslendirerek Kayserili hemşehrileriyle paylaştı. Cıngı, tüm Kayserililerin bayramını kutladığını ifade ederek, “Tüm hemşehrilerimizin ve vatandaşlarımızın bayramını tekrar tebrik ediyorum. Sona doğru yaklaştığımız bu son günde, aylar önce yazdığımız ve biraz turizm teması öncelikli “Memleketim Kayseri’m” şiirini sizlere paylaşmak istiyoruz. Umarım beğenirsiniz” ifadelerinde bulundu.