Milletvekili Cıngı: 'Meslek liseleri önemli oranda istihdam avantajı sağlıyor'

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında LGS tercih sürecinde meslek liseleri ile ilgili bilgiler vererek meslek lisesinden sonra istihdamın daha kolay olabileceği yönünde açıklamalar yaptı. Milletvekili Cıngı: “Biz eğer öğrencilerimizin kendi şahsi kabiliyetleri doğrultusunda çok istedikleri bir bölüm yoksa, lise tercih etmelerinin yanı sıra, ki doğru ve haklı bir tercih, sadece okumuş olmak için ve 4 yıllık lise hayatını bitirdikten sonra da, herhangi bir bölüm fark etmeksizin bir üniversite öğretimine girmek için tercih yapmalarının doğru olmadığını ve bu yavrularımıza özellikle meslek edindirecek, kendi geleceklerini kurtaracak meslek liselerini tercih etmeleri konusunda bir tavsiyede bulunmak istiyoruz. Meslek liselerimiz sadece öğrencilerimize 4 yıllık matematik, fen, kimya ve sosyal bilimler dalında eğitim vermekle kalmıyor. Aynı zamanda onları birer meslek sahibi olarak topluma kazandırıyor. Meslek lisesini tercih ettiği zaman öğrencilerimiz çok erken yaşlarda, diğer sınıf arkadaşlarından çok erken yaşlarda bir meslek sahibi olacaklar. Meslek sahibi olmanın önemini anlatmaya zaten gerek yok. Zira ta orta çağda artık yavaş yavaş mesleki olarak ayrışma başladıktan itibaren, özellikle son dönemde bir meslek sahibi olmak, bir altın bileziği sahibi olmak, bu çocuklarımızın hayatını kurtaracak, onlara yapabileceğimiz en büyük iyilik olacak. Bunun yanı sıra meslek liseleri çok önemli oranda istihdam avantajı sağlıyor. Yaklaşık 54 farklı meslek alanında, 206 farklı branşta çocuklarımızı geleceğe hazırlıyor. Onlara tekstilden raylı sistemlere, itfaiyecilikte sağlık hizmetlerine, makinemotor elektrikten turizm hizmetlerine varıncaya kadar çok geniş yer fazla bilgi ve beceri kazandırıyor. Bu yönüyle çok önemli. Meslek lisesini bitiren arkadaşlarımız da şu anda olunca yoğun ihtiyacımız olan real sektördeki insan kaynağına çok önemli bir doping etkisi oluşturuyor ve hiç iş aramadan çok rahatlıkla iş bulabiliyorlar. Bu çok önemli bir avantaj. Meslek liselerimizin bir diğer avantajı da uygulamalı eğitim. Zira eğitimini aldığınız konunun sadece nazari bilgileriyle ittifa etmeyip, aynı zamanda hem okulda hem de sarayda stajlar yaparak, çalışarak öğrendiğiniz şeylerin tatbikat safhasına ulaşmasını görüyorsunuz. Uygulamalı bir eğitim alıyorsunuz ve tam da pedagogların istediği şekilde bir eğitim modelini kendinize uygulamış oluyorsunuz. Ayrıca meslek liseleri özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızın son yıllarda yapmış olduğu önemli çalışmalar neticesinde çok büyük avantajlara sahip oldular. Meslek lisesinde hem okuyan öğrencilerimiz hem de mezuniyetten sonra Milli Eğitim Bakanlığımız çok avantajlı pozisyonlar sundu. Bunlardan bir tanesi okuduğunuz süre boyunca yapmış olduğunuz işin çıraklık, kalfalık ve ustalık belgelerini alıyor olmanız ve bu almış olduğunuz belgenin de uluslararası standartlara uygunluğunun tescil edilmiş olması ve Avrupa Birliği tarafından da akredite edilmiş olması. Dolayısıyla meslek lisesini bitiren öğrencilerimiz kendi eğitimini aldığı mesleğe devam etmek istediği zaman çok rahatlıkla iş yeri açabiliyor ve bir müteşebbis olarak, bir girişimci olarak hayata çok erken başlayıp para kazanma imkanına kavuşmuş oluyor. Bu belgeler gerçekten çok önemli. Eğer meslek lisesi mezunu değilseniz, kalfalık, ustalık, çıraklık belgelerini almanız için açılan mesleki tarafından açılan imtihanlara girmeniz gerekiyor, eğitimlere katılmanız gerekiyor ve özellikle belli bir yaştan sonra da bu eğitimlerin tabii ki alınması çok daha güçlük çıkartıyor. Ortaokul seviyesinden itibaren lise yıllarında hem eğitim almak hem de bu belgeleri edinmiş olmak çocuklarımıza çok büyük avantajlar sağlıyor. Bunun yanı sıra meslek lisesi mezunlarımız hem okul hem de sanayi içerisinde bulunduğu için, staj yapma imkanına kavuştuğu için real sektörle iç içe bir gelişim sağlamış oluyor. Bu hem mesleki olarak çevresinin genişlemesi, hem real sektörde know-how gelişimini takip edebilmesi, hem işleyişin nasıl yapıldığını birebir sahada öğrenmiş olması açısından çocuklarımızın çok iyi bir şekilde yetişmesine de vesile oluyor“ ifadelerini kullandı.