Milletvekili Cıngı: 'Meslek lisesinde okuyan çocuklarımızın global kültürü edinebilmesi için yurt dışında bir staj programı organize ettik'

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Erasmus Hareketlilik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, meslek liselerinde okuyan 30 öğrenciyi elektrik, elektronik, motor, yazılım, otel ve restoran sektörlerinde staj yapmaları için Almanya’ya, Belçika’ya ve Hollanda’ya göndereceklerini belirtti. Milletvekili Cıngı, “Şehrimizde mesleki eğitimin önemini vurgulayan, çocuklarımızın mesleki eğitim almasını öngören bir süreç yürütüyoruz. 2023 yılından itibaren özellikle meslek edinmenin önemini halkımıza, milletimize anlatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın artık diploma değil; bilgi, beceri ve hünerleriyle bir yerlere gelebileceklerinin altını çizmeye gayret ediyoruz. Bu konuyla alakalı da hem Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde hem bakanlıklarımız nezdinde, Sayın Cumhurbaşkanımız dahil olmak üzere birçok teşebbüste bulunduk. En son da özellikle meslek lisesinde okuyan çocuklarımızın, yavrularımızın iyi yetişmesi ve global kültürü edinebilmesi için yurt dışında bir staj programı organize ettik. Zaten Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Bakanlığımızın yurt dışı stajla alakalı çok ciddi destekleri var. Biz de oradaki özellikle Avrupa Kayserili iş adamları birliğimiz maharetiyle, onların destekleriyle yavrularımıza Almanya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan staj yerleri bulduk. Elektrik, elektronik, motor, yazılım, otel, restoran gibi servis sektörü dahil olmak üzere bu sene 30 yavrumuzu göndereceğiz. İnşallah orada hem farklı bir kültürde, farklı bir ülkede teknik beceri edinecekler hem de onları tanıyıp vizyonlarında ciddi bir değişme oluşacak. Bizim açımızdan, özellikle benim şahsen çok önemsediğim bir süreçti bu. Allah'a çok şükür şu anda gidip gelen öğrencilerimiz de var yurt dışına. Bugün de yaklaşık 20 öğrencimizin aileleriyle beraber İl Milli Eğitim Müdürümüz ile bir toplantı yaptık. Dolayısıyla ailelerimizle bu programın mahiyetini, önemini konuştuk. Öğrencilerimize oraya gittikleri zaman yapacakları, yapmaları gereken tavır, davranış, öğrenme isteği konusunda tavsiyelerde bulunduk. İnşallah böyle her yıl mesleki ve teknik Anadolu liselerinden, mesleki eğitimden öğrencilerimizi yurt dışına göndererek onların global teknolojiyi takip edebilecek, farklı üretim metotlarını görebilecek, farklı disiplin çalışma biçimlerini tanıyabilecek bir global teknik insan olarak yetişmesine gayret edeceğiz” açıklamalarında bulundu.