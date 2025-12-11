Milletvekili Cıngı 'Muhalefet, sırtında yumurta küfesi taşımadığı için çok rahat 'asgari ücretin 30 bin lira olması lazım' diyor'

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘ Yol Açık’ programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Milletvekili Murat Cahid Cıngı, asgari ücretin satın alma gücünün düşmesi ve enflasyonun artmasının, dünyanın en büyük sıkıntısı olduğunu belirtti.

Milletvekili Cıngı; “Dünyanın şu anda en büyük sıkıntısı her yerde, Almanya'da da, Hollanda'da da,İtalya'da da, hatta Amerika'da da asgari ücretin satın alma gücünün düşmesi, enflasyonun artması ve işte birtakım altyapısal, araç, ev vesaire gibi yatırıma yönelik şeylere de erişimin daralması ve bunun dar gelirliler için imkansız hal alması bütün dünyanın sıkıntısı. Bizde de var mı? Evet var, doğru söylüyorsunuz. Yani 22.000 liralık bir asgari ücret inşallah şimdi birazcık daha bu hafta herhalde ilk oturumu yapılacak. Birazcık daha şartlar iyileştirilecek ama ülkenin de bir tarafta gerçekleri var” ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete yapılan zamların satın alma gücüne de olumsuz yansıdığını ifade eden Milletvekili Cıngı; ”Şimdi enflasyonist ortama baktığınız zaman mesela muhalefet, sırtında yumurta küfesi taşımadığı için çok rahat diyor ki ‘asgari ücretin 30.000 lira olması lazım’. Ben muhalefet olsam 50.000 lira olması lazım derim. Peki şunun hesabını yapabiliyor muyuz biz? ‘Asgari ücreti 30.000 lira yapacağız, 40.000 lira yapacağız’ dediğimiz anda aynı gün içerisinde asgari ücretle markette çalışan vatandaşımızın o raftan alacağı ekmeğe, bisküviye, işte pirince, una, yağa zam geleceğini, hemen o maliyetlerin anında rafa yansıyacağını ve aslında satın alma gücünü daha da düşüreceğinin farkında mıyız biz? Bugün asgari ücret 50.000 lira oldu desek. Ne yapacaksınız? Daha o gün yani maaşını almadan oradaki asgari ücretli çalışan kasiyerimiz, reyon görevlimiz raftan alacağı ürün çarpı yüzde 30 zamlanacak, yüzde 40 zamlanacak. Yani ekonomi öyle büyük bir derya ki tek bir doğrusu yok. Yani bir yerle uğraşırken işte kur rejimi, mali rejimler. Bir yerde bir şey oynuyorsunuz öbür tarafta bir sürü patlak veriyor. Çok müthiş bir dengede gitmesi lazım, çok ciddi bir mali disiplinin sağlanması lazım” açıklamasını yaptı