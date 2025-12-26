Milletvekili Cıngı, NNYÜ Genç Ofiste Söyleşiye Katıldı

  • Haberler
AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde (NNYÜ) öğrenci kulübü temsilcileriyle bir araya gelerek bir süre sohbet etti ve öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Program kapsamında Milletvekili Cıngı, NNYÜ Mustafa Nevzat Özhamurkar Öğrenci Merkezi’nde oluşturulan Genç Ofis’te öğrencilerle buluşmadan önce, NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu’yu makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Rektör Özsoylu ile birlikte Genç Ofis’e geçen Cıngı, öğrenci kulübü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen söyleşiye katıldı.

NNYÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya’nın moderatörlüğündeki söyleşi programında; öğrencilerin sosyal, kültürel, gençlik, güncel toplumsal, siyasal ve ekonomik konulara ilişkin sorularını cevaplandıran Cıngı, düşüncelerini aktarırken öğrencilik, iş hayatı ve siyasi hayatındaki tecrübelerini de paylaştı. Cıngı, öğrencilerin sadece akademik olarak değil, sosyal ve kültürel yönden de kendilerini geliştirmeleri, doğru girişimci fikirler üretmeleri ve hayatın içinde doğru bilgiyle ilerlemeleri konusunda önerilerde bulundu.

Öğrenci kulübü temsilcilerinin faaliyet alanlarıyla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu söyleşi sonunda, LÖSEV Kulübü Başkanı Ala Nur Yılmaz tarafından Milletvekili Murat Cahid Cıngı’ya, Rektör Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu’ya ve Dekan Prof. Dr. Ali Kaya’ya kurdeleli LÖSEV kartı takdim edildi. Söyleşi programı, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

