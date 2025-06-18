Milletvekili Cıngı, 'Önümüzdeki aylarda Kayseri pastırmasının tescilini alacağız'

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında 'Yol Açık' programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram'ın sorularını yanıtladı.

Afyonkarahisar’ın sucuk ve pastırma için Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alması hakkında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Bir şey kaptırmış olmayı kabul etmiyorum işin açığı şöyle; Ben bu konunun basında yer aldığında bir kısmını dinleme fırsatım oldu bir araştırdım biz daha öncesinden Avrupa Birliği'ne coğrafi işaret için Kayseri pastırması olarak çok öncesinden müracaat etmişiz. Muhtemelen önümüzdeki aylarda Kayseri pastırmasının tescilini alacağız. Kayseri marka sucuk görebiliyor musunuz veya işte 10 tane marka varsa belki 2 tanesi bu anlamda üretim yapıyor. Kayseri'de hepsi de birbirinden lezzetli herkesin damak tadına göre bulabileceği sucuk markaları var ama maalesef pazarlama yapmıyoruz marketini yapmıyoruz reklam yok tanıtım yok. İhracat için ne yapıyorlar hiçbir bilgim yok yani bırakın Siz Avrupa Birliği'ne tescil ettirmeyi falan filan Avrupa Birliği'ne biz ne kadar ürün gönderebiliyoruz ona bakmamız gerekiyor. Afyon sucuğu işi gücü rast gelsin kendi kulvarında Allah yolunu açık etsin birine bin versin Afyon'da keşke sucuktan trilyon dolar para kazansa yani Afyon'da bizim. Yani biz elimizdekini niye kullanmıyoruz niye markalarımız markalaşma yolunda gitmiyorlar” diye konuştu.