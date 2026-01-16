Milletvekili Cıngı, OSB Teknik Kolej’de Karne Heyecanına Ortak oldu

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Çetinçağlar ve Kamil Çeken, Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Yusuf Sarıalp’in yer aldığı yönetim kurulu toplantının onur konuğu AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı oldu.

Toplantıda Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın tarafından Kayseri OSB’nin genel durumu ve sürdürülen projelere ilişkin sunum yapıldı. Başkan Yalçın sunumunda, Kayseri OSB sanayicisinin taleplerini dile getirdi ve sıkıntıların çözüme ilişkin önerilerini de sıraladı. Başkan Mehmet Yalçın, AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı’ya katılımlarından dolayı teşekkür etti

Başkan Mehmet Yalçın, “AK Kayseri Milletvekilimiz Sayın Murat Cahid Cıngı, yönetim kurulu toplantımıza katılarak bizleri onurlandırdı. Kayseri OSB sanayicisinin sıkıntıları, talepleri ve çözüm yollarına ilişkin önemli istişarelerde bulunduk. Milletvekilimiz Cıngı’ya şehrin tüm kesimlerine olduğu gibi sanayicimizin sıkıntıları ile yakından ilgilenmesinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Yönetim kurulu toplantısının ardından, Milletvekili Cıngı ve Kayseri OSB yönetimi, yarıyıl tatile başlangıcı nedeniyle Kayseri OSB Teknik Koleji’nde düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Milletvekili Cıngı ve Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 9-10-11 ve 12. sınıflarda başarı gösteren öğrencilere karne ve hediye verdi.

Milletvekili Cıngı ve Kayseri OSB Yönetimi, Kayseri OSB Teknik Koleji’nde atölyeleri de ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.